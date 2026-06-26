Nokaut faza: Pogledajte ko ide dalje

Nokaut faza Svjetskog prvenstva sve je bliže, a nakon završenog trećeg kola u prvih šest grupa poznat je veliki dio reprezentacija koje nastavljaju takmičenje, među njima je i Bosna i Hercegovina, koja će u šesnaestini finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

U novom formatu Svjetskog prvenstva dalje prolaze po dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe, dok će nokaut faza donijeti šansu i za osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Zbog toga je rasplet trećeg kola posebno važan, jer osim prvoplasiranih i drugoplasiranih, veliku pažnju privlači i poredak reprezentacija koje su grupu završile na trećem mjestu.

Poznati putnici u nokaut fazu

Do sada su završene grupe A, B, C, D, E i F. Nakon utakmica odigranih tokom noći po našem vremenu, dodatno je razjašnjen raspored u nokaut fazi, a potvrđen je i veliki duel Bosne i Hercegovine protiv SAD-a.

Iz grupe A dalje su prošli Meksiko i Južna Afrika. Meksiko je završio prvi sa devet bodova, Južna Afrika druga sa četiri, dok je Južna Koreja treća sa tri boda i još zavisi od konačnog poretka trećeplasiranih selekcija. Češka je završila takmičenje sa jednim bodom.

U grupi B prvo mjesto osvojila je Švicarska sa sedam bodova, Kanada je druga sa četiri, dok je Bosna i Hercegovina treća također sa četiri boda. Katar je posljednji sa jednim bodom. Zmajevi su pobjedom protiv Katara rezultatom 3:1 osigurali prolazak i sada ih čeka duel protiv domaćina Mundijala.

U grupi C Brazil je završio prvi sa sedam bodova, Maroko drugi također sa sedam, dok je Škotska treća sa tri boda. Haiti je završio nastup bez osvojenog boda.

Završene grupe od D do F

U grupi D prvo mjesto pripalo je Sjedinjenim Američkim Državama sa šest bodova. Australija je druga sa četiri, Paragvaj treći također sa četiri, dok je Turska završila posljednja sa tri boda. Turska je u posljednjem kolu savladala SAD rezultatom 3:2, ali to nije promijenilo prvo mjesto američke reprezentacije.

U grupi E Njemačka je završila prva sa šest bodova, Obala Slonovače druga također sa šest, dok je Ekvador treći sa četiri boda i već je osigurao plasman dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija. Curaçao je završio posljednji sa jednim bodom.

U grupi F Nizozemska je osvojila prvo mjesto sa sedam bodova, Japan je drugi sa pet, a Švedska treća sa četiri boda. Švedska je također sigurna među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama, dok je Tunis završio takmičenje bez bodova.

Nokaut faza donosi spektakl: BiH protiv SAD-a

Nokaut faza za Bosnu i Hercegovinu počinje velikim izazovom protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su grupnu fazu završili na trećem mjestu u grupi B, iza Švicarske i Kanade, ali su sa četiri osvojena boda sigurno među reprezentacijama koje idu dalje.

Pobjeda protiv Katara donijela je historijski plasman u narednu rundu, a protivnik u šesnaestini finala bit će selekcija SAD-a, pobjednik grupe D. Amerikanci su grupu završili sa šest bodova, ispred Australije i Paragvaja, iako su u posljednjem kolu poraženi od Turske.

Za BiH će to biti jedan od najvećih mečeva u novijoj historiji reprezentacije. Duel protiv domaćina Svjetskog prvenstva nosi ogroman izazov, ali i veliku priliku da Zmajevi naprave novi iskorak na Mundijalu.

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Trećeplasirani čekaju konačan rasplet

Posebno zanimljiv ostaje poredak trećeplasiranih reprezentacija. Bosna i Hercegovina, Ekvador i Švedska već su sigurno u narednoj fazi, jer sa po četiri boda više ne mogu ispasti iz kruga osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Paragvaj je također završio grupu sa četiri boda, ali još čeka konačan rasplet preostalih grupa. Južna Koreja i Škotska imaju po tri boda i nalaze se u znatno težoj situaciji, jer će njihov plasman zavisiti od rezultata u grupama koje još nisu zaključene.

Upravo zbog toga nokaut faza još nije potpuno oblikovana. Svaki naredni rezultat može promijeniti poredak trećeplasiranih, ali za Bosnu i Hercegovinu najvažnija informacija već je poznata, Zmajevi idu dalje.

Ko još igra treće kolo?

Do kraja grupne faze preostale su utakmice u grupama G, H, I, J, K i L. U grupi G igraju Egipat i Iran, te Novi Zeland i Belgija. U grupi H sastaju se Urugvaj i Španija, te Zelenortski Otoci i Saudijska Arabija.

U grupi I igraju Norveška i Francuska, te Senegal i Irak. U grupi J na rasporedu su Alžir i Austrija, te Jordan i Argentina. U grupi K sastaju se Kolumbija i Portugal, te DR Kongo i Uzbekistan, dok se u grupi L igraju utakmice Panama, Engleska i Hrvatska, Gana.

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Te utakmice odredit će konačan poredak preostalih grupa, ali i izgled dijela kostura za šesnaestinu finala. Posebno će se pratiti rasplet u grupama u kojima trećeplasirane ekipe još imaju šansu da preskoče reprezentacije koje su već završile grupnu fazu.

Hrvatska protiv Gane igra za prolaz

Veliku pažnju u regiji privlači utakmica Hrvatske i Gane. Hrvatska u posljednje kolo ulazi sa tri boda, dok Engleska i Gana imaju po četiri, a Panama je bez bodova. To znači da Hrvatska pobjedom protiv Gane ide dalje, moguće i sa drugog mjesta u grupi.

Hrvatskoj u prilog idu rezultati iz grupa u kojima su pojedine trećeplasirane reprezentacije završile nastup sa tri boda. Južna Koreja i Škotska već su u neizvjesnoj poziciji, pa bi Hrvatska sa četiri boda nakon remija protiv Gane imala realan put prema prolasku kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija.

Ipak, najčistiji scenario za Hrvatsku je pobjeda. U tom slučaju ne bi morala čekati dodatne kalkulacije i rasplet drugih grupa, nego bi direktno otvorila vrata nokaut faze. Zbog toga duel Hrvatske i Gane ima težinu utakmice odluke, ne samo za grupu L, nego i za kompletan poredak trećeplasiranih reprezentacija.

Nokaut faza Svjetskog prvenstva već je donijela nekoliko velikih parova, a za navijače u Bosni i Hercegovini najvažnije je da su Zmajevi među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Nakon prolaska iz grupe, slijedi duel protiv SAD-a i nova prilika da reprezentacija BiH napravi rezultat koji će se dugo pamtiti.

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