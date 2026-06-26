Bećirović i Tusk razgovarali o jačanju saradnje BiH i Poljske

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u Gdanjsku s premijerom Republike Poljske Donaldom Tuskom, a tokom razgovora fokus je bio na unapređenju bilateralnih odnosa, evropskim i evroatlantskim integracijama BiH te aktuelnim sigurnosnim izazovima.

Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Poljska ove godine obilježavaju 30 godina diplomatskih odnosa te naglasio da između dvije zemlje nema otvorenih pitanja. Ocijenio je da postoji značajan prostor za jačanje političke, ekonomske i sigurnosne saradnje, posebno u oblastima energetike, poljoprivrede, investicija, turizma i saobraćajne povezanosti.

Tokom sastanka zahvalio je Republici Poljskoj na učešću njenih oružanih snaga u misiji EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini, ističući da njihov angažman doprinosi očuvanju mira i stabilnosti. Ponovio je i opredijeljenost Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u, te zahvalio Poljskoj na kontinuiranoj podršci evropskom i evroatlantskom putu BiH.

Bećirović je ocijenio da je Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na putu ka EU i NATO-u, ali je upozorio da taj proces usporavaju politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska. Prema njegovim riječima, njihova politika ugrožava Dejtonski mirovni sporazum, mir i stabilnost, zbog čega su, kako je naveo, opravdane sankcije koje je Republika Poljska uvela bivšem predsjedniku entiteta RS.

Premijer Republike Poljske Donald Tusk potvrdio je podršku nezavisnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Istakao je da će Poljska nastaviti jačati saradnju s Bosnom i Hercegovinom te pružati podršku stabilnosti, sigurnosti i demokratskom razvoju zemalja Zapadnog Balkana.