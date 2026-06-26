/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak:

*** Za područje Bosne i Hercegovine izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura. Od 27. do 30. juna očekuju se temperature zraka od 33 do 40 stepeni.

*** Vlada TK predstavila je nove programe podrške predškolskom odgoju i obrazovanju. Za kapitalna ulaganja, opremanje predškolskih ustanova i subvencioniranje boravka djece izdvojeno je više od 1,7 miliona KM.

*** Prijemni ispiti u Tuzli zakazani su za 2. juli u 10 sati, ali se termin poklapa s utakmicom Bosne i Hercegovine protiv SAD-a na Svjetskom prvenstvu.

*** Na Međunarodnom aerodromu Tuzla održana je zajednička vježba odgovora na krizne situacije, u kojoj su učestvovali EUFOR, Oružane snage BiH i više policijskih agencija.

*** Sanacija puta Gornja Lipnica prema mezarju Mujino brdo ušla je u završnu fazu. Riječ je o sanaciji i asfaltiranju dionice duge 700 metara, vrijedne blizu 98 hiljada KM.

*** Predstavnici vjerskih zajednica u BiH potpisali su sporazume sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice o finansijskoj podršci za realizaciju infrastrukturnih projekata na vjerskim objektima.

*** Danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja i torture, datum koji podsjeća na važnost zaštite ljudskih prava i pružanja podrške žrtvama torture.

*** Na Filozofskom fakultetu u Tuzli održana je radionica o utjecaju neproživljene traume na mlade i značaju međugeneracijskog dijaloga u očuvanju kulture sjećanja.

*** U Tuzli će 29. i 30. juna biti održana konferencija “Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus”, Energetski zaokret 2.