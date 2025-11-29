Hitna sjednica Doma naroda PSBiH 17. decembra: Produženje profesionalne vojne službe u fokusu

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za 17. decembar nastavak 20. hitne sjednice tog Doma, a među preostalim tačkama dnevnog reda je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koji je predložio delegat Džemal Smajić.

Delegati bi trebali razmatrati principe predloženog zakona (prvo čitanje).

Smajić je u obrazloženju predloženog rješenja naveo da, imajući u vidu činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika, s opravdanjem smatra da je više nego potrebno u što kraćem roku povećati starosnu granicu trajanja profesionalne vojne službe vojnika u Oružanim snagama BiH, te predlaže da to bude do 45. godine života.

Napominje da je zakonom propisano da je maksimalna dužina trajanja službe za vojnike najduže do 40. godine života, prema potrebama službe i uz ispunjavanje standarda po osnovi psihofizičke sposobnosti.

Smajić ističe da je u zemljama regiona znatno veća granica za obavljanje profesionalne vojne službe, pa tako u Republici Sloveniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji profesionalni vojnici u službi mogu biti do navršene 45. godine, dok u Republici Hrvatskoj vojnici ali i mornari mogu biti u profesionalnoj službi čak i do 50. godine života.

– Imajući u vidu navedeno kao i činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika, smatram da je više nego potrebno u što kraćem roku povećati starosnu granicu trajanja profesionalne vojne službe vojnika u Oružanim snagama BiH kako je predloženo – naveo je Smajić u obrazloženju predloženog rješenja.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma, ugovora i memoranduma.