Sazvana hitna sjednica Vlade KS zbog hapšenja dvojice pripadnika MUP-a

Foto: Fena

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk sazvao je hitnu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo zbog slučaja hapšenja dvojice policajaca koji se terete za dva slučaja odvojena slučaja – spolno uznemiravanje i spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

– Sazvao sam hitnu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo povodom hapšenja dvojice policajaca koji se terete za spolno uznemiravanje i zloupotrebu djeteta. Bit ćemo u permanentnom zasjedanju, pokrećemo istragu, a javnost ćemo već danas informisati o daljim aktivnostima – saopćio je premijer KS.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, tokom noći su uhapsili dva policijska službenika Uprave policije MUP-a KS.

Jednog se tereti za krivično djelo Spolno uznemiravanje, a drugog za krivično djelo Spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Riječ je o odvojenim slučajevima, gdje su predmetni policijski službenici lišeni slobode odmah po saznanju za iste, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.

