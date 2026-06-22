Tuzla servis: Dvije ulice bez vode, u toku sanacija kvara

TUZLA SERVIS 22.06.2026.

*** VODOVOD – Ulica Mije Keroševića i dio ulice Izeta Sarajlića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara u toku. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodile su se tri saobraćajne nezgode.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 265 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.