Tuzla servis: Rođeno deset beba, vatrogasci imali četiri intervencije

Prema podacima nadležnih službi, vodosnabdijevanje na području Tuzle odvija se uredno u svim gradskim i prigradskim naseljima.

U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je četiri puta. Evidentirano je sedam krivičnih djela, a dogodilo se i sedam saobraćajnih nezgoda.

Služba hitne medicinske pomoći pružila je 201 zdravstvenu uslugu.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla imali su četiri intervencije tokom protekla 24 sata.

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođeno je devet beba – pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

Iz JKP Komunalac saopćeno je da se odvoz komunalnog otpada odvija prema utvrđenom rasporedu.

Operativni centar Civilne zaštite Tuzla nije zabilježio intervencije u oblasti zaštite ljudi, materijalnih dobara i sredstava.

Iz Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC Tuzla podsjećaju da se akciji dobrovoljnog darivanja krvi građani mogu odazvati svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 sati.