FINconsult: U Tuzli dodijeljeni certifikati novoj generaciji knjigovođa

Na Univerzitetu FINRA u Tuzli dodijeljeni su certifikati polaznicima 46. generacije edukacije za vođenje poslovnih knjiga, programa koji Edukativno-konsultantska kuća FINconsult uspješno provodi već pune 22 godine. Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalno obavljanje knjigovodstvenih, finansijskih i poreskih poslova, zanimanja za kojima tržište kontinuirano iskazuje potrebu.

“Višestruke su koristi od ove edukacije. Broj jeddan učesnici edukacije postaju konkuretniji na tržištu rada, onda sa ovim znanjima i vještinama imaju bolje i plaćenije i sigurnije poslove, a mogu pokrenuti i vlastiti biznis”, izjavio je Ismet Kalić, direktor FINconsult-a.

Kroz program polaznici stiču teorijska i praktična znanja potrebna za rad u privrednim društvima, obrtima, javnim ustanovama i drugim organizacijama. Poseban fokus stavljen je na primjenu znanja kroz konkretne primjere i rad sa savremenim računovodstvenim alatima, što polaznicima omogućava da stečene kompetencije odmah primijene u poslovnom okruženju.

„Ovom brojkom danas nekih 20 završava ovu edukaciju, prelazimo broj od 3000 educiranih osoba na ovoj edukaciji, koja traje pune 22 godine. Naša saradnja s njima će se nastaviti i ubuduće, mi ćemo ih podržavati“,ističe Kalić.

Kada se tome dodaju i programi za certificirane računovođe i revizore, kroz FINconsultove edukacije prošlo je između pet i šest hiljada polaznika. Ove brojke potvrđuju ne samo kontinuitet rada, već i stalnu potrebu tržišta za stručnim kadrovima iz oblasti računovodstva i finansija. Među polaznicima su osobe različitih obrazovnih profila – od inženjera i ekonomista do studenata i zaposlenih koji žele unaprijediti svoja znanja. Nekima je edukacija prilika za prekvalifikaciju, drugima za profesionalno usavršavanje, a pojedinima i prvi korak ka pokretanju vlastitog poslovanja.

„Za edukaciju sam saznala slučajno, putem društvenim mreža, a iako nema dodirnih tačaka sa mojom strukom, činila mi se kao dobra prilika za sticanje znanja i vještina, koje mogu otvoriti još bolje mogućnosti zaposlenja“, kazala je Merisa Hasanović, polaznica edukacije.

I Elvedin Husetović, polaznik edukacije zadovoljan je pristupom.”Imaju takav dobar pristup da sam stekao da su nam prijatelji. Planiram naravno nastaviti saradnju jer FINconsult ima kompletan razvojni put, od početnih do završnih obuka za certificirane računovođe“, kazao je Husetović.

Vođenje poslovnih knjiga zakonska je obaveza svakog poslovnog subjekta, bez obzira na njegovu veličinu ili djelatnost. Zbog toga potreba za stručnim i odgovornim kadrovima ne jenjava. Iz FINconsulta poručuju da će nastaviti pružati podršku svojim polaznicima i nakon završetka edukacije, dok je novi ciklus obuke planiran već na jesen, čime se nastavlja tradicija organizovanja programa dva puta godišnje.