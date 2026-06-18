SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026 okuplja evropske inovatore u TK

SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026 bit će održan od 23. do 25. juna u Tuzlanskom kantonu, koji će tokom ovog međunarodnog događaja postati mjesto susreta inovacija, partnerstava i novih razvojnih prilika.

Događaj organizuju Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, a okupit će predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije.

Summit će povezati donosioce odluka, istraživače, univerzitete, kompanije, startup zajednicu, investitore i organizacije koje pružaju podršku inovacijama. Cilj je razvoj novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata.

SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026 organizuje se u okviru projekta SYSTEMEU, koji je finansiran kroz program Horizon Europe. Projekat je usmjeren na jačanje evropskih inovacijskih ekosistema kroz digitalnu transformaciju, otvorene inovacije i međuregionalnu saradnju, posebno u oblastima zdravstva, energije i mobilnosti.

Tuzlanski kanton na evropskoj inovacijskoj mapi

Kroz ovaj projekat povezuje se pet evropskih regija s ciljem razvoja održivih rješenja za društvene i privredne izazove, ali i jačanja konkurentnosti evropskih inovacijskih kapaciteta. Ministarstvo privrede TK i Industrial Automation Tuzla, kao partneri u projektu, aktivno doprinose pozicioniranju Tuzlanskog kantona na evropskoj inovacijskoj mapi.

Program Summita donosi međunarodne panel diskusije, Innovation Academy, predstavljanje inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona, prezentacije projektnih ideja, najavu SYSTEMEU FSTP Open Call-a, matchmaking aktivnosti i interaktivne sesije za razvoj budućih međunarodnih konzorcija i inovacijskih projekata.

Posebna vrijednost događaja ogleda se u mogućnosti povezivanja različitih aktera inovacijskog ekosistema. Učesnici će kroz razmjenu iskustava, predstavljanje evropskih praksi i direktno umrežavanje imati priliku pronaći nove partnere, razviti projektne ideje i otvoriti prostor za buduće međunarodne inicijative i investicije.

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla pozivaju predstavnike institucija, univerziteta, istraživačkih organizacija, kompanija, startup zajednice, investitore i sve zainteresirane da budu dio događaja SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026.