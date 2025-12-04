Objavljen Javni poziv za podršku nedovoljno razvijenim općinama u 2025. godini

Selma Jatić
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za kandidovanje projekata koji će biti finansirani iz Budžeta TK za 2025. godinu,
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za kandidovanje projekata koji će biti finansirani iz Budžeta TK za 2025. godinu, s ciljem pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Poziv je raspisan na osnovu Zakona o podršci nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, te pripadajućih pravilnika koji uređuju postupak kandidiranja, dodjele i praćenja realizacije projekata. Ovim programom želi se potaknuti ravnomjeran razvoj kantona kroz finansiranje projekata koji doprinose boljoj infrastrukturi, kvalitetnijim javnim uslugama i većoj socioekonomskoj održivosti općina koje imaju status nedovoljno razvijenih.

Na javni poziv mogu aplicirati jedinice lokalne samouprave koje prema važećoj kategorizaciji spadaju u nedovoljno razvijene, nerazvijene ili izrazito nerazvijene. Projekti se mogu odnositi na unapređenje lokalne infrastrukture, komunalne usluge, razvoj poslovnih zona, podršku lokalnom ekonomskom razvoju, poboljšanje uslova života stanovništva i druge sadržaje od interesa za lokalnu zajednicu.

Potrebna dokumentacija uključuje popunjen prijavni obrazac i ostale propisane priloge. Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE, dok je Prijavni obrazac dostupan na linku: PRIJAVNI OBRAZAC za kandidovanje projekata – Podrska nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim JLS

Ministarstvo poziva sve kvalifikovane općine da pravovremeno podnesu svoje prijave i iskoriste priliku za finansiranje projekata koji mogu značajno doprinijeti razvoju lokalnih zajednica u 2025. godini.

