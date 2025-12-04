Objavljen Javni poziv za podršku nedovoljno razvijenim općinama u 2025. godini

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za kandidovanje projekata koji će biti finansirani iz Budžeta TK za 2025. godinu, s ciljem pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Poziv je raspisan na osnovu Zakona o podršci nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, te pripadajućih pravilnika koji uređuju postupak kandidiranja, dodjele i praćenja realizacije projekata. Ovim programom želi se potaknuti ravnomjeran razvoj kantona kroz finansiranje projekata koji doprinose boljoj infrastrukturi, kvalitetnijim javnim uslugama i većoj socioekonomskoj održivosti općina koje imaju status nedovoljno razvijenih.

Na javni poziv mogu aplicirati jedinice lokalne samouprave koje prema važećoj kategorizaciji spadaju u nedovoljno razvijene, nerazvijene ili izrazito nerazvijene. Projekti se mogu odnositi na unapređenje lokalne infrastrukture, komunalne usluge, razvoj poslovnih zona, podršku lokalnom ekonomskom razvoju, poboljšanje uslova života stanovništva i druge sadržaje od interesa za lokalnu zajednicu.

Potrebna dokumentacija uključuje popunjen prijavni obrazac i ostale propisane priloge. Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE, dok je Prijavni obrazac dostupan na linku: PRIJAVNI OBRAZAC za kandidovanje projekata – Podrska nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim JLS

Ministarstvo poziva sve kvalifikovane općine da pravovremeno podnesu svoje prijave i iskoriste priliku za finansiranje projekata koji mogu značajno doprinijeti razvoju lokalnih zajednica u 2025. godini.