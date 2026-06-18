Konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić posjetio Općinu Banovići

Konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić posjetio je Općinu Banovići, gdje ga je u zgradi Općine ugostio općinski načelnik dr. Mehmed Hasanović.

Sastanku je prisustvovao i Boris Milić, predstavnik Privredne komore Poljske za jugoistočnu Evropu, a razgovarano je o unapređenju saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i o mogućnostima razvoja zajedničkih projekata važnih za lokalne zajednice.

Tokom susreta poseban akcenat stavljen je na jačanje međusobnih veza, povezivanje ljudi, gradova i institucija dvije prijateljske zemlje, te na razmjenu iskustava u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, sporta i drugih segmenata društvenog razvoja.

Konzul Republike Hrvatske u razgovoru o saradnji

Načelnik Hasanović istakao je da Banovići cijene podršku i prijateljski odnos Republike Hrvatske, naglašavajući značaj saradnje s partnerima iz Evropske unije, posebno u oblasti privrednog razvoja i stvaranja novih prilika za lokalnu zajednicu.

Konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić izrazio je zadovoljstvo posjetom Banovićima, te naglasio opredijeljenost za nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje bilateralnih odnosa i povezivanje lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kroz konkretne projekte i inicijative.

Sagovornici su se složili da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje u brojnim oblastima, te izrazili spremnost za nastavak komunikacije i realizaciju aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju i jačanju prijateljskih odnosa između dvije zemlje.