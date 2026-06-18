Konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić posjetio Općinu Banovići

Ali Huremović
Konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić posjetio je Općinu Banovići

Konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić posjetio je Općinu Banovići, gdje ga je u zgradi Općine ugostio općinski načelnik dr. Mehmed Hasanović.

Sastanku je prisustvovao i Boris Milić, predstavnik Privredne komore Poljske za jugoistočnu Evropu, a razgovarano je o unapređenju saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i o mogućnostima razvoja zajedničkih projekata važnih za lokalne zajednice.

Tokom susreta poseban akcenat stavljen je na jačanje međusobnih veza, povezivanje ljudi, gradova i institucija dvije prijateljske zemlje, te na razmjenu iskustava u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, sporta i drugih segmenata društvenog razvoja.

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Konzul Republike Hrvatske u razgovoru o saradnji

Načelnik Hasanović istakao je da Banovići cijene podršku i prijateljski odnos Republike Hrvatske, naglašavajući značaj saradnje s partnerima iz Evropske unije, posebno u oblasti privrednog razvoja i stvaranja novih prilika za lokalnu zajednicu.

Konzul Republike Hrvatske Ivan Bandić izrazio je zadovoljstvo posjetom Banovićima, te naglasio opredijeljenost za nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje bilateralnih odnosa i povezivanje lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kroz konkretne projekte i inicijative.

Sagovornici su se složili da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje u brojnim oblastima, te izrazili spremnost za nastavak komunikacije i realizaciju aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju i jačanju prijateljskih odnosa između dvije zemlje.

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