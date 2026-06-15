Tuzla servis: Više dijelova grada bez vode

TUZLA SERVIS 15.06.2026.

*** VODOVOD – Naselja Vasići, Gornji Čaklovići, Gornja Tuzla, Bare, Požarnica i Rukice bez vodosnabdijevanja zbog prekida napajanja električnom energijom na pumpnim postrojenjima uslijed kvara na dalekovodu. Uredno vodosnabdijevanje svih ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 218 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.