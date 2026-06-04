Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

TUZLA SERVIS 04.06.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 215 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – Podaci nisu dostupni. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.