Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 14 beba

TUZLA SERVIS 03.06.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje dva krivična djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 267 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je 11 beba, osam djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka i jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.