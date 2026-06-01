Tuzla servis: Jedno naselje bez vode, sanacija kvara u toku

TUZLA SERVIS 01.06.2026.

*** VODOVOD – Naselje Marići su bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 259 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Podaci nisu dostupni.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.