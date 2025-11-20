Dom naroda PSBiH danas o Budžetu institucija BiH za 2025.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da danas na hitnoj sjednici razmatra Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu. Početak sjednice, sa samo jednom tačkom dnevnog reda, zakazan je za 11 sati.

Predstavnički dom PSBiH ranije je usvojio prijedlog budžeta u iznosu od 1,5 milijardi KM. Budžet se razlikuje od ranijeg prijedloga jer ne predviđa povećanje sredstava za Oružane snage BiH, finansiranje institucija kulture od državnog značaja niti sredstva za finansiranje BHRT-a.

Dokument uključuje izdvajanja za Centralnu izbornu komisiju BiH, namijenjena nabavci novih tehnologija za provođenje izbora, te po 1.000 KM za zaposlene u državnim institucijama.

Predsjedništvo BiH je 11. novembra jednoglasno podržalo budžet, nakon čega je upućen u parlamentarnu proceduru.

Prema zakonskim rokovima, budžet je trebao biti predložen u oktobru prošle godine i stupiti na snagu 1. januara, ali je zbog višemjesečnih političkih blokada već 11 mjeseci na snazi privremeno finansiranje.

Sredstva se trenutno troše u skladu s budžetom iz 2024. godine, isključivo na tekuće rashode poput plata, dok su novi projekti blokirani.