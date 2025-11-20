Dom naroda PSBiH danas o Budžetu institucija BiH za 2025.

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Fena

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da danas na hitnoj sjednici razmatra Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu. Početak sjednice, sa samo jednom tačkom dnevnog reda, zakazan je za 11 sati.

Predstavnički dom PSBiH ranije je usvojio prijedlog budžeta u iznosu od 1,5 milijardi KM. Budžet se razlikuje od ranijeg prijedloga jer ne predviđa povećanje sredstava za Oružane snage BiH, finansiranje institucija kulture od državnog značaja niti sredstva za finansiranje BHRT-a.

Dokument uključuje izdvajanja za Centralnu izbornu komisiju BiH, namijenjena nabavci novih tehnologija za provođenje izbora, te po 1.000 KM za zaposlene u državnim institucijama.

Predsjedništvo BiH je 11. novembra jednoglasno podržalo budžet, nakon čega je upućen u parlamentarnu proceduru.

Prema zakonskim rokovima, budžet je trebao biti predložen u oktobru prošle godine i stupiti na snagu 1. januara, ali je zbog višemjesečnih političkih blokada već 11 mjeseci na snazi privremeno finansiranje.

Sredstva se trenutno troše u skladu s budžetom iz 2024. godine, isključivo na tekuće rashode poput plata, dok su novi projekti blokirani.

pročitajte i ovo

Vijesti

Hitna sjednica o budžetu BiH zakazana za narednu sedmicu

Istaknuto

Dom naroda danas o Prijedlogu zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu...

BiH

Sutra hitna sjednica Doma naroda PSBiH

BiH

Dom naroda PSBiH uskoro o zakonu o Sudu BiH i VSTV-u

Istaknuto

Institucije Bosne i Hercegovine dobile su budžet za 2024. godinu

Vijesti

Zbog nedostatka kvoruma nije održan nastavak sjednice Doma naroda PSBiH

Vijesti

Američki zvaničnici izrazili podršku reformama u BiH na prijemu uoči Dana državnosti

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno uz temperature do 15 stepeni

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Tuzla i TK

Saobraćajna nesreća u Tuzli: Povrijeđen pješak kod Doma penzionera

Vijesti

Lakić i Efthymiadou: Primjer Grčke i Bugarske može ubrzati Južnu interkonekciju

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]