Budžet BiH ponovo blokiran, Trojka optužuje SNSD za uskraćivanje pomoći uposlenicima institucija

Budžet BiH ponovo je ostao blokiran, a poslanici stranaka Trojke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izrazili su žaljenje jer je SNSD još jednom zaustavio njegovo usvajanje. Kako navode, time je spriječeno da uposlenici državnih institucija sa najnižim primanjima, među njima policajci i vojnici, dobiju jednokratnu pomoć u iznosu od 1800 KM. U saopćenju ističu da se predložena pomoć nije odnosila na izabrane i imenovane funkcionere.

Naglašeno je da je posebno zabrinjavajuća uloga ministra finansija i trezora Srđana Amidžića, koji je prema navodima Trojke, svjesno kršio zakonske rokove i snosi najveću odgovornost za činjenicu da Bosna i Hercegovina još uvijek nema budžet za 2025. godinu. Iz Trojke poručuju da je javnost proteklih dana svjedočila pokušaju da se odgovornost prebaci na druge, pa čak i da se prikaže da se brine o uposlenicima institucija, dok se u isto vrijeme blokiraju propisi koji bi im donijeli bolja primanja.

Poslanici podsjećaju i da je Amidžiću već izglasano nepovjerenje u Predstavničkom domu te ocjenjuju da je njegov nastup u Parlamentu pokazao nepoštovanje institucija i političku lojalnost isključivo Miloradu Dodiku. Podcrtavaju da je, uz osporavanje budžeta, dio političkih struktura pokušao ugroziti finansijsku stabilnost države i spriječiti zakonom predviđeno povećanje plata za najugroženije kategorije zaposlenih u institucijama BiH.

Iz Trojke poručuju da će nastaviti podržavati Sindikat uposlenika institucija BiH u borbi za njihova prava i naglašavaju da osuđuju sve opstrukcije koje mogu dovesti do dodatne destabilizacije sistema i štete za državne službenike i građane.