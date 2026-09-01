Vijeće ministara usvojilo dokument za Evropsku komisiju: Evo šta BiH šalje u Brisel

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na 83. vanrednoj telefonskoj sjednici Dopunu Priloga institucija u BiH za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini, koja obuhvata period od 16. marta do 31. jula 2026. godine.

Kako je saopćeno iz Vijeća ministara BiH, riječ je o dokumentu u kojem su objedinjene informacije o mjerama koje su institucije na različitim nivoima vlasti već provele, a koje su relevantne za proces evropskih integracija.

Dokument bi Evropskoj komisiji trebao pružiti pregled aktivnosti koje su u posmatranom periodu realizirane u Bosni i Hercegovini i koje, prema navodima Vijeća ministara, imaju za cilj poboljšanje funkcioniranja sistema.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH zadužena je da Dopunu Priloga prevede na engleski jezik i dostavi Evropskoj komisiji.

Direkcija će, ukoliko to Evropska komisija zatraži, biti zadužena i za dostavljanje dodatnih informacija i pojašnjenja.

Iz Vijeća ministara navode da se podaci za ovaj dokument prikupljaju sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s ranije uspostavljenom praksom.

Šta ova odluka zapravo znači?

Iako naziv dokumenta zvuči administrativno i prilično složeno, riječ je, pojednostavljeno, o pregledu onoga što su institucije u BiH konkretno uradile u prethodnom periodu u oblastima povezanim s evropskim integracijama.

Ovaj dokument ne predstavlja godišnji izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, već doprinos domaćih institucija procesu izvještavanja. Evropska komisija na osnovu dostupnih informacija i vlastitih procjena daje svoju ocjenu napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu.

Usvajanje dokumenta stoga predstavlja prvenstveno administrativni korak u komunikaciji između institucija BiH i Evropske komisije, odnosno dostavljanje podataka o do sada provedenim mjerama.