Akcija Bure nastavljena je na području Sarajeva, gdje su pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili još dvije osobe i privremeno oduzeli 1.100 kilograma hemijske materije koja se dovodi u vezu s nedozvoljenim aktivnostima.

Policijski službenici Granične policije BiH, pod direktnim nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i prema naredbama Suda BiH, od ranih jutarnjih sati provode opsežne pretrese na više lokacija na širem području Sarajeva.

Današnje aktivnosti nastavak su jučerašnje operativne akcije „Bure“, tokom koje je, prema navodima Granične policije BiH, ostvarena najveća zapljena u novijoj historiji ove policijske agencije.

Akcija Bure usmjerena i na špediterske firme

U fokusu nastavka akcije su objekti špediterskih firmi, kao i druge lokacije koje se dovode u vezu s osobama obuhvaćenim istragom.

Zbog sumnje u umiješanost u krivična djela koja su predmet istrage, tokom jutra uhapšene su još dvije osobe.

Policijski službenici istovremeno izuzimaju poslovnu dokumentaciju, digitalne dokaze i druge predmete koji bi mogli biti korišteni kao dokazni materijal u nastavku krivičnog postupka.

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta tona i 100 kilograma, odnosno ukupno 1.100 kilograma hemijske materije. Za sada nije objavljena detaljna specifikacija zaplijenjene materije, a iz Granične policije BiH navode da se ona dovodi u vezu s nedozvoljenim aktivnostima.

Akcija Bure i pretresi još traju, a Granična policija BiH najavila je da će više informacija o rezultatima akcije i zaplijenjenoj materiji biti poznato tokom dana.