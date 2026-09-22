Za očuvanje radnih mjesta povratnika izdvojeno više od 1,6 miliona KM

Nedžida Sprečaković
Za očuvanje radnih mjesta povratnika izdvojeno više od 1,6 miliona KM
Za očuvanje radnih mjesta povratnika izdvojeno više od 1,6 miliona KM

Očuvanje radnih mjesta povratnika u Republici Srpskoj bit će podržano sa više od 1,6 miliona KM, kroz program Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica kojim je obuhvaćeno 1.588 radnih mjesta.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar potpisao je u Sarajevu ugovore s korisnicima sredstava odobrenih kroz Javni poziv za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za 2026. godinu.

Na Javni poziv pristiglo je ukupno 510 prijava, a nakon provjere ispunjenosti propisanih kriterija pravo na podršku ostvarilo je 469 korisnika.

Sredstva će biti usmjerena na očuvanje 1.588 radnih mjesta povratnika u ukupno 36 gradova i općina u Republici Srpskoj.

Očuvanje radnih mjesta povratnika u 36 lokalnih zajednica

Programom su obuhvaćeni različiti privredni i drugi subjekti koji djeluju u povratničkim sredinama, među kojima su mikro, mala i srednja preduzeća, obrtnici, poljoprivredna gazdinstva, zadruge, vjerske organizacije i drugi pravni subjekti.

Ministar Nerin Dizdar istakao je da je mogućnost rada i ostvarivanja prihoda jedan od najvažnijih uslova da bi povratak bio dugoročno održiv.

„Povratak nije održiv ukoliko ljudima ne omogućimo da u svojim sredinama rade i stvaraju. Zato kroz ovakve programe želimo biti konkretna podrška onima koji zapošljavaju povratnike i koji svojim radom doprinose opstanku i razvoju povratničkih zajednica“, kazao je Dizdar.

Naglasio je da iza podataka o 1.588 radnih mjesta i 469 korisnika stoje ljudi i porodice kojima zaposlenje omogućava ostanak u mjestima povratka.

„To nisu samo brojke, iza svakog radnog mjesta nalazi se čovjek, porodica i jedna životna priča. Naša obaveza je da budemo uz njih i da stvaramo uslove za dostojan život u mjestima povratka“, naveo je Dizdar.

Među korisnicima podrške je i Medžlis Islamske zajednice Bijeljina, čiji je predsjednik Emir Musli zahvalio Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na pruženoj podršci.

Program podrške očuvanju radnih mjesta povratnika usmjeren je na postojeće poslodavce i druge subjekte u povratničkim sredinama, s ciljem očuvanja zaposlenosti i stvaranja stabilnijih uslova za život povratničkih porodica.

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