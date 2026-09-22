Za očuvanje radnih mjesta povratnika izdvojeno više od 1,6 miliona KM

Očuvanje radnih mjesta povratnika u Republici Srpskoj bit će podržano sa više od 1,6 miliona KM, kroz program Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica kojim je obuhvaćeno 1.588 radnih mjesta.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar potpisao je u Sarajevu ugovore s korisnicima sredstava odobrenih kroz Javni poziv za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u entitetu Republika Srpska za 2026. godinu.

Na Javni poziv pristiglo je ukupno 510 prijava, a nakon provjere ispunjenosti propisanih kriterija pravo na podršku ostvarilo je 469 korisnika.

Sredstva će biti usmjerena na očuvanje 1.588 radnih mjesta povratnika u ukupno 36 gradova i općina u Republici Srpskoj.

Očuvanje radnih mjesta povratnika u 36 lokalnih zajednica

Programom su obuhvaćeni različiti privredni i drugi subjekti koji djeluju u povratničkim sredinama, među kojima su mikro, mala i srednja preduzeća, obrtnici, poljoprivredna gazdinstva, zadruge, vjerske organizacije i drugi pravni subjekti.

Ministar Nerin Dizdar istakao je da je mogućnost rada i ostvarivanja prihoda jedan od najvažnijih uslova da bi povratak bio dugoročno održiv.

„Povratak nije održiv ukoliko ljudima ne omogućimo da u svojim sredinama rade i stvaraju. Zato kroz ovakve programe želimo biti konkretna podrška onima koji zapošljavaju povratnike i koji svojim radom doprinose opstanku i razvoju povratničkih zajednica“, kazao je Dizdar.

Naglasio je da iza podataka o 1.588 radnih mjesta i 469 korisnika stoje ljudi i porodice kojima zaposlenje omogućava ostanak u mjestima povratka.

„To nisu samo brojke, iza svakog radnog mjesta nalazi se čovjek, porodica i jedna životna priča. Naša obaveza je da budemo uz njih i da stvaramo uslove za dostojan život u mjestima povratka“, naveo je Dizdar.

Među korisnicima podrške je i Medžlis Islamske zajednice Bijeljina, čiji je predsjednik Emir Musli zahvalio Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na pruženoj podršci.

Program podrške očuvanju radnih mjesta povratnika usmjeren je na postojeće poslodavce i druge subjekte u povratničkim sredinama, s ciljem očuvanja zaposlenosti i stvaranja stabilnijih uslova za život povratničkih porodica.