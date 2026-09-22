Lukavac: Maskirane osobe noću uznemiravaju mještane

Na prvi pogled sasvim obična sela nadomak Lukavca. Ipak, posljednjih dana među mještanima kruže priče o osobama u crnom i njihovim iznenadnim pojavljivanjima u ponoć.

Kažu da se ovdje, uglavnom kada padne mrak, mogu sresti neobični ljudi u crnom. Neki tvrde da su ih vidjeli, drugi da su samo čuli priče. A mi smo odlučili provjeriti jesmo li zaista zakoračili u – zonu sumraka.

Ali šta su ljudi zapravo vidjeli? Jesu li u pitanju osobe koje namjerno plaše prolaznike? Maskirane osobe koje iz nekog razloga obilaze ovo područje? Ili je priča, iz jednog prepričavanja u drugo, dobila sasvim nove detalje? Mještani Puračića vjeruju da neko hoda njihovom ulicama poslije ponoći.

“Šta se ovo dešava naveče? I sinoć je bila pucnjava oko pola 2 navečer. Nisam ja ništa upućen, ko dođem kući kasno. Ali znam da se ganjaju po čitavu noć. Ima neko obuče se u nešto, na telefonima imaju to ljudi. I sinoć što je bilo, ima snimljeno.” kazao je za RTV Slon jedan od mještana ovog naselja.”

“U kapuljačama obučen čovjek i ganjali ga tamo kod srpskog groblja. Od tada svaku noć policija prolazi, juri neka kola, traže, moguće da ima, odu tamo u tu kuću kod Borika, sad gdje se krije, šta, Bog te pito, jednog su kažu ufatili. Ovo navečer, koliko se puta to desilo? Ima sedam dana kako se dešava to, zato jure kola jedna za drugima idu traže međutim to se sakrije možda i u šumu ode. To se pojavljuje oko 12 pola 1 tako kola hodaju, ja to gledam kroz prozor ko ne spavam. Ali strašno jest. Jedan ga je komšija gonio kroz groblje srpsko I reko mu ne možeš me stić čuvajte dobro djecu.” kazala je mještanka ovog dijela Puračića koja je uživo vidjela “čovjeka u crnom” kako se kreće kroz selo.

Za sada nema odgovora na najvažnije pitanje; ko su ljudi koje pojedini mještani opisuju kao „osobe u crnom“. Ako ih uopće ima. Jer, osim svjedočenja, za sada treba razdvojiti ono što je neko lično vidio od onoga što je čuo od drugih.

„U ovoj priči zasad postoje tri moguća scenarija. Prvi – da se iza svega zaista kriju osobe koje namjerno uznemiravaju mještane. Drugi – da je riječ o nekoj vrsti šale ili društvenog eksperimenta. A treći je možda i najjednostavniji – da su strah i priče učinili svoje. Ali postoji i četvrto pitanje. Ako neko zaista plaši ljude – ko je taj neko?“

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je najvjerovatnije riječ o neistinitim fotografijama.

“U vezi različitih objava na društvenim mrežama kojima se u posljednjih nekoliko dana izaziva uznemirenje građana šireg područja Lukavca, na način da su objavljene fotografije i informacije čija je vjerodostojnost upitna, provjerama je utvrđeno da PS/PU Lukavac nisu prijavljeni ovakvi događaji. Povodom okupljanja građana koje je održano 20.9.2026. godine u Capardama i Puračiću, patrola policije PS Lukavac je na mjestu okupljanja obavila razgovor sa prisutnim građanima, kojom prilikom niko od prisutnih nije mogao potvrditi da je vidio bilo šta kao na objavama na društvenim mrežama, te je vjerovatno da su informacije i snimci koji kruže društvenim mrežama nevjerodostojni i neistiniti.” kazali su iz MUP-a TK.

Za mještane, međutim, priča je dovoljno neobična da se o njoj govori od kuće do kuće. Da li iza svega stoje maskirane osobe, neslana šala, pogrešno protumačen prizor ili nešto sasvim drugo – za sada nema potvrde. A dok se ne pojavi konkretan trag, priča o nepoznatim ljudima u crnom ostaje misterija.