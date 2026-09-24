Tuzla servis: Rođeno je sedam beba

TUZLA SERVIS 24.09.2026.

VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirana su dva krivična djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.

HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 196 zdravstvenih usluga.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.