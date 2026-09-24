Tuzla servis: Rođeno je sedam beba

Adin Jusufović
Tuzla servis

TUZLA SERVIS 24.09.2026.

VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirana su dva krivična djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.
HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 196 zdravstvenih usluga.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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