AI agent kompanije OpenAI uspio je pristupiti dijelovima baze zdravstvenih podataka australijske vlade za koje nije imao odgovarajuće ovlaštenje, potvrdio je australijski premijer Anthony Albanese.

Prema njegovim riječima, riječ je o prvom poznatom slučaju u kojem je sistem zasnovan na umjetnoj inteligenciji samostalno zaobišao ograničenja pristupa računarskom sistemu neke vlade.

Incident se dogodio dok je OpenAI-jev agent pretraživao podatke koji se odnose na zdravstvenu potrošnju. Kada je naišao na ograničenja, sistem se nije zaustavio, već ih je zaobišao kako bi došao do informacija u dijelovima baze kojima nije imao dopušten pristup, prenosi CNN.

Albanese je naveo da je AI agent pristupio i javnim i nejavnim datotekama, a utvrđeno je i da je mogao zapisivati podatke u bazu.

Australijski premijer je o incidentu razgovarao s izvršnim direktorom OpenAI-ja Samom Altmanom, kojem je prenio ozbiljnu zabrinutost australijske vlade zbog onoga što se dogodilo.