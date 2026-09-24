Stanje na cestama: Obustavljen saobraćaj na M-17, moguća duža zadržavanja na granicama

Prema informacijama Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M-17, na dionici Mostarsko raskršće–Hadžići, saobraćaj je obustavljen. Do završetka policijskog uviđaja, vozači mogu koristiti alternativni pravac kroz naselje Binježevo.

Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega se vozačima preporučuje pojačan oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnijih odrona.

Intenzitet saobraćaja postepeno se povećava na većini gradskih saobraćajnica, a veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, posebno u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i frekventnijim putnim pravcima.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a saobraćaj se preusmjerava dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, dok je saobraćaj preusmjeren na magistralni put M-17. Na autocesti A-1, na dionici Sarajevo zapad–Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnom putu M-5 Nević Polje–Kaonik, u mjestu Ahmići, zbog radova se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Danas od 8 do 16 sati radovi se izvode i na magistralnom putu Široki Brijeg–Knešpolje, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija–Sumbulovac, na prevoju Romanija, saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su i radovi na magistralnom putu Mostar–Čitluk–brdo Hum, gdje se svakog dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati saobraća usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnim putevima Skokovi–Srbljani, Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje, zbog radova na izgradnji pješačkih staza, saobraćaj se na mjestima radova tokom dana odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog redovnog održavanja semaforske opreme na raskrsnicama ulica Šehida–Donja Mahala–Poturmahala, u blizini Šarene džamije, i Šehida–Šumeće, kod Plave vode u Travniku, svjetlosna signalizacija danas i sutra, 24. i 25. septembra, privremeno je izvan funkcije. Vozačima se preporučuje poseban oprez i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije.

Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES), moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.