Konačno kiša: Evo količina padavina tokom noći

Nakon višemjesečne suše, kiša je tokom noći stigla i do Tuzle. Do 8 sati izmjereno je osam litara po kvadratnom metru. Padavine su dobrodošle nakon dugog perioda suhog vremena, ali ta količina nije dovoljna da ublaži sušu.

Količina padavina izmjerena razlikuje se od mjesta do mjesta. Najviše kiše palo je u Prijedoru, 37 litara po kvadratnom metru, i Novom gradu 32. U Banjoj Luci izmjerena su 23 litra, u Sanskom Mostu 21, a u Bihaću 20 litara po kvadratnom metru.

U Neumu je zabilježeno 18 litara, u Mrkonjić Gradu i Trebinju po 15, dok su Han Pijesak i Ivan Sedlo imali po 14 litara po kvadratnom metru. U Jajcu je palo 12 litara, a u Bugojnu 11.

U Sarajevu, Srebrenici i Zenici izmjereno je po 10 litara po kvadratnom metru, a na Sokocu devet. Osim u Tuzli, po osam litara palo je u Drvaru, Čemernu i Višegradu. U Livnu je izmjereno sedam litara, u Foči i Rudu po šest, dok su Bijeljina, Doboj i Bjelašnica zabilježili po pet litara. Najmanje kiše, po četiri litra po kvadratnom metru, palo je u Gradačcu, Mostaru i Zvorniku.