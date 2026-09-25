Tuzla servis: Dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda

Jasmina Ibrahimović
Saobraćajna nesreća/policija/ preminula i saputnica/ radnik/pogibija/ oduzeta droga,oružje, policijska akcija
Foto: Policija/ rotacija

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirana su četiri krivična djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 200 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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