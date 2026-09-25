BiH večeras protiv Poljske otvara novu sezonu Lige nacija, Zmajevi bez Nikole Vasilja

Jasmina Ibrahimović
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Foto: Nogometni savez BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske počinje nastup u novoj sezoni UEFA Lige nacija. Susret prvog kola grupe B4 igra se na stadionu PGE Narodowy u Varšavi od 20:45 sati.

Zmajevi u novo takmičenje ulaze nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, a selektor Sergej Barbarez ranije je poručio da reprezentaciju sada očekuje zahtjevan zadatak potvrđivanja nivoa koji je dostigla tokom prethodnog perioda. Bosna i Hercegovina će se u grupi B4, osim s Poljskom, sastati i s Rumunijom i Švedskom.

Bh. selekcija je u Varšavu otputovala oslabljena. Prvi golman Nikola Vasilj zbog povrede neće biti na raspolaganju Barbarezu za utakmice protiv Poljske i Rumunije. Umjesto njega naknadno je pozvan golman Borca Mladen Jurkas, koji se priključio seniorskoj reprezentaciji pred put u Poljsku.

Vasilj je u protekle dvije godine bio standardan među stativama reprezentacije BiH i upisao je 30 nastupa, zbog čega će njegov izostanak predstavljati dodatni izazov za stručni štab pred prvi duel u Ligi nacija.

Nakon večerašnjeg susreta Zmajevi neće imati mnogo vremena za odmor. Već 28. septembra gostuju Rumuniji u Bukureštu, dok će potom uslijediti dvije domaće utakmice u Zenici, protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra.

Utakmicu Poljska – Bosna i Hercegovina sudit će Grk Anastasios Papapetrou, uz pomoćnike Tryfona Petropoulosa i Petrosa Patrasa.

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