U Banjskoj položen kamen temeljac za spomenik Afrimu Bunjaku

U Banjskoj kod Zvečana, povodom treće godišnjice oružanog sukoba 24. septembra 2023. godine, položen je kamen temeljac za spomen-obilježje kosovskom policajcu Afrimu Bunjakuu, koji je tog dana poginuo na dužnosti.

Spomen-obilježje bit će podignuto u Banjskoj, gdje je prije tri godine započeo sukob između naoružane grupe Srba i Kosovske policije.

Polaganju kamena temeljca prisustvovali su vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova Albulena Haxhiu, ministar unutrašnjih poslova Xhelal Sveçla, direktor Kosovske policije Gazmend Hoxha i članovi porodice Afrima Bunjakua.

Program obilježavanja godišnjice uključivao je i posjetu porodici Bunjaku te odavanje počasti na njegovom mezaru, dok je za večernje sate najavljena komemorativna akademija u Prištini.

Istovremeno su porodice trojice Srba koji su poginuli u sukobu zapalile svijeće kod manastira Banjska.

U oružanom sukobu 24. septembra 2023. godine poginule su četiri osobe. Policijski narednik Afrim Bunjaku stradao je nakon što je Kosovska policija izašla na teren zbog blokade puta, dok su u sukobima koji su uslijedili poginuli Stefan Nedeljković, Bojan Mijailović i Igor Milenković, pripadnici naoružane grupe Srba.

Milan Radoičić, nekadašnji potpredsjednik Srpske liste, nakon događaja je preuzeo odgovornost za organizovanje grupe koja je učestvovala u Banjskoj. Kosovske vlasti optužuju Srbiju za povezanost s napadom, što vlasti u Beogradu negiraju.

U aprilu ove godine Osnovni sud u Prištini izrekao je prvostepenu presudu trojici optuženih u predmetu Banjska. Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić osuđeni su na doživotne kazne zatvora, dok je Dušan Maksimović osuđen na 30 godina zatvora. Na presudu je dozvoljena žalba.

U Banjskoj je ranije jedna ulica dobila ime po Afrimu Bunjakuu, a kosovske institucije proglasile su ga „herojem Kosova“.