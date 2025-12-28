Kosovo bira novi parlament nakon 11- mjesečnog zastoja

RTV SLON
Foto: Fena/KosovaPress

Kosovo u nedjelju bira novi parlament po drugi put u 11 mjeseci, a ljevičarski Vetëvendosje (Pokret za samoopredjeljenje) premijera Albina Kurtija i dalje je favorit za pobjedu.

Prijevremeni izbori nužni su jer, iako je Vetëvendosje bila najjača stranka na redovnim izborima 9. veljače, nije uspjela postići održivu većinu u parlamentu.

Od tada je novi parlament blokiran, nesposoban dogovoriti se o svom vodstvu i stoga ne može obavljati svoje zadaće, prenosi Hina.

Kurti vlada Kosovom od 2021. s programom reformi koji je do sada imao mješovite rezultate.

Unatoč tome, on računa na uvjerljivu pobjedu na ovim izborima kao i 2021., kada je uspio praktički sam formirati vladu.

Ako ne uspije, postavlja se pitanje hoće li ključni politički igrači ovaj put biti spremni na kompromis kako bi omogućili koalicijsku vladu.

Biračka mjesta otvorena su u 7 ujutro i zatvaraju se u 19 sati.

Prvi rezultati očekuju se u nedjelju navečer.

Kosovo, bivša pokrajina Srbije, čije je stanovništvo gotovo isključivo albansko, proglasilo je neovisnost od Srbije 2008. nakon pobune i NATO intervencije 1999. godine.

Priznalo ga je više od 100 zemalja, ali ne i Rusija, Srbija, Grčka ili Španjolska.

Smatra se potencijalnim kandidatom za pristupanje Europskoj uniji.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vizni režim koči mlade Kosova i BiH: Institucije priznaju problem, ali...

Vijesti

Institucije pozvane da ubrzaju primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u...

Istaknuto

Maskirana grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Vijesti

Za kraj mjeseca najavljene redovne sjednice oba doma Parlamenta FBiH

Vijesti

/ISTRAŽUJEMO/ Kako mladi iz BiH i Kosova prevazilaze političke barijere kroz...

Istaknuto

Saradnja agencija FBiH i Kosova u upravljanju oduzetom imovinom

Istaknuto

Gužve na graničnim prelazima na izlazu iz BiH

Magazin

Grad bez automobila i sa 20 miliona turista godišnje

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sutra sjednica Vijeća ministara BiH: Obiman dnevni red, reformska agenda u fokusu

Tuzla i TK

Na ahiret preselio Ismet-ef. Avdibašić, imam Bijele džamije u Slavinovićima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]