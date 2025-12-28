Kosovo bira novi parlament nakon 11- mjesečnog zastoja

Kosovo u nedjelju bira novi parlament po drugi put u 11 mjeseci, a ljevičarski Vetëvendosje (Pokret za samoopredjeljenje) premijera Albina Kurtija i dalje je favorit za pobjedu.

Prijevremeni izbori nužni su jer, iako je Vetëvendosje bila najjača stranka na redovnim izborima 9. veljače, nije uspjela postići održivu većinu u parlamentu.

Od tada je novi parlament blokiran, nesposoban dogovoriti se o svom vodstvu i stoga ne može obavljati svoje zadaće, prenosi Hina.

Kurti vlada Kosovom od 2021. s programom reformi koji je do sada imao mješovite rezultate.

Unatoč tome, on računa na uvjerljivu pobjedu na ovim izborima kao i 2021., kada je uspio praktički sam formirati vladu.

Ako ne uspije, postavlja se pitanje hoće li ključni politički igrači ovaj put biti spremni na kompromis kako bi omogućili koalicijsku vladu.

Biračka mjesta otvorena su u 7 ujutro i zatvaraju se u 19 sati.

Prvi rezultati očekuju se u nedjelju navečer.

Kosovo, bivša pokrajina Srbije, čije je stanovništvo gotovo isključivo albansko, proglasilo je neovisnost od Srbije 2008. nakon pobune i NATO intervencije 1999. godine.

Priznalo ga je više od 100 zemalja, ali ne i Rusija, Srbija, Grčka ili Španjolska.

Smatra se potencijalnim kandidatom za pristupanje Europskoj uniji.