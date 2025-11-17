Maskirana grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Maskirana grupa Albanaca napala je u nedjelju oko 15 sati pripadnike Vojske Srbije u rejonu baze „Debela glava“, u blizini administrativne linije s Kosovom, objavila je Radio-televizija Srbije (RTS). Prema prvim informacijama, naoružana grupa koja se kretala podnožjem brda Šop ispalila je oko 15 hitaca u pravcu vojnika koji su se nalazili na terenu.

Tom prilikom ranjen je pas koji je bio u blizini vojne kontrole, potvrđeno je za RTS. Napadači su se, prema navodima, kretali u šest džipova i nakon pucnjave pobjegli su u pravcu Kosova.

Baza „Debela glava“ smještena je u Kopnenoj zoni sigurnosti, na području Srbije blizu administrativne linije, a slučaj je izazvao dodatnu zabrinutost zbog sigurnosne situacije u tom dijelu zemlje.

Za sada nema informacija o povrijeđenim pripadnicima Vojske Srbije, a detalji napada još se utvrđuju.