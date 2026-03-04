Željko Mitrović nudi avion za evakuaciju građana BiH iz Emirata: poručio: “Kada je Konaković nesposoban”

Vlasnik PINK televizije Željko Mitrović objavio je na društvenim mrežama da je spreman staviti na raspolaganje svoj avion kako bi se evakuisali građani Bosne i Hercegovine iz ugroženih područja, navodeći da vlasti BiH do sada nisu poduzele konkretne korake u tom pravcu. Istakao je da je ranije najveći avion iz svoje flote ponudio Republici Srbiji za evakuaciju građana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali da ta pomoć nije bila potrebna jer Srbija raspolaže vlastitim kapacitetima.

Mitrović tvrdi da bi avion Embraer Legacy mogao biti ustupljen Bosni i Hercegovini bez naknade za evakuaciju građana iz UAE. Prema njegovim riječima, potrebno je samo da institucije BiH osiguraju dozvolu Evropske agencije za sigurnost zračnog saobraćaja (EASA) i pokriju troškove goriva.

Naveo je da je na ovu odluku dodatno podstaknut izjavom državljanke Bosne i Hercegovine koja se, kako tvrdi, trenutno nalazi u UAE i traži pomoć za povratak kući. U objavi je poručio da je spreman privremeno obustaviti političke polemike dok se građani ne vrate na sigurno.

Istovremeno je iznio niz kritika na račun ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, navodeći da institucije BiH nisu adekvatno reagovale u situaciji evakuacije građana iz kriznih područja.