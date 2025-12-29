U Srbiji uklonjeno šatorsko naselje poznato kao “Ćacilend”

Arnela Šiljković - Bojić

U Beogradu je jutros uklonjeno šatorsko naselje poznato kao „Ćacilend“, u kojem su proteklih mjeseci boravile pristalice predsjednika Srbije Aleksandar Vučić.

Uklanjanje naselja ranije je predložio sam Vučić, uz obrazloženje da je, kako je naveo, „okončan pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti u Srbiji“. Odluka je uslijedila nakon što je studentski pokret u nedjelju širom Srbije organizovao akciju „Raspiši pobjedu“, tokom koje su prikupljani potpisi podrške za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Vučić je ovu akciju kritikovao, tvrdeći da studenti „obmanjuju javnost“, te je najavio da će izbori biti održani 2026. godine, uz poruku da očekuje novu pobjedu. Obraćajući se pristalicama na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu, rekao je da je glavni zahtjev ispunjen i da će se na izbore ići naredne godine, ali da, kako je naveo, „neće biti zadovoljni kada budu prebrojani glasovi“.

Šatorsko naselje „Ćacilend“ zauzimalo je prostor ispred zgrade Narodne skupštine, kao i dio Pionirskog parka, u neposrednoj blizini zgrade Predsjedništva Srbije. U njemu su boravile osobe koje su se predstavljale kao „studenti koji žele učiti“, za razliku od studenata koji su blokirali oko 40 fakulteta i zahtijevali odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu, kao i raspisivanje prijevremenih izbora. Međutim, mediji su ubrzo objavili da mnogi od prisutnih u šatorskom naselju nisu studenti, već stranački aktivisti, plaćeni učesnici ili osobe povezane s kriminalnim krugovima.

Kako je saopćila Radio-televizija Srbije, na prostoru ispred Narodne skupštine u narednim danima bit će postavljeno božićno selo, a nakon praznika očekuje se normalizacija saobraćaja u tom dijelu Beograda.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sutra povećanje penzija u komšiluku

Sport

BiH večeras protiv Srbije u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Vijesti

Novi rast penzija u Srbiji: Evo koliko će iznosti prosječna penzija

Vijesti

Haos ispred Skupštine Srbije: Opozicija napadnuta dok je pokušavala ući u...

Istaknuto

Maskirana grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Vijesti

Evo zašto bh građani po lijekove idu u Srbiju

Tuzla i TK

Vlada TK dodijelila 2,5 miliona KM nerazvijenim općinama

Tuzla i TK

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

BiH

Povodom nastupanja Nove godine: U FBiH 1. i 2. januar 2026. neradni dani

Tuzla i TK

Porezna uprava Tuzla konkurs za prijem radnika u Kantonalni porezni ured

BiH

Nikšić: Naš cilj je izgraditi Federaciju BiH u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]