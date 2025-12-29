U Srbiji uklonjeno šatorsko naselje poznato kao “Ćacilend”

U Beogradu je jutros uklonjeno šatorsko naselje poznato kao „Ćacilend“, u kojem su proteklih mjeseci boravile pristalice predsjednika Srbije Aleksandar Vučić.

Uklanjanje naselja ranije je predložio sam Vučić, uz obrazloženje da je, kako je naveo, „okončan pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti u Srbiji“. Odluka je uslijedila nakon što je studentski pokret u nedjelju širom Srbije organizovao akciju „Raspiši pobjedu“, tokom koje su prikupljani potpisi podrške za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Vučić je ovu akciju kritikovao, tvrdeći da studenti „obmanjuju javnost“, te je najavio da će izbori biti održani 2026. godine, uz poruku da očekuje novu pobjedu. Obraćajući se pristalicama na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu, rekao je da je glavni zahtjev ispunjen i da će se na izbore ići naredne godine, ali da, kako je naveo, „neće biti zadovoljni kada budu prebrojani glasovi“.

Šatorsko naselje „Ćacilend“ zauzimalo je prostor ispred zgrade Narodne skupštine, kao i dio Pionirskog parka, u neposrednoj blizini zgrade Predsjedništva Srbije. U njemu su boravile osobe koje su se predstavljale kao „studenti koji žele učiti“, za razliku od studenata koji su blokirali oko 40 fakulteta i zahtijevali odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu, kao i raspisivanje prijevremenih izbora. Međutim, mediji su ubrzo objavili da mnogi od prisutnih u šatorskom naselju nisu studenti, već stranački aktivisti, plaćeni učesnici ili osobe povezane s kriminalnim krugovima.

Kako je saopćila Radio-televizija Srbije, na prostoru ispred Narodne skupštine u narednim danima bit će postavljeno božićno selo, a nakon praznika očekuje se normalizacija saobraćaja u tom dijelu Beograda.