Teška saobraćajna nesreća na autoputu „Miloš Veliki“, sudarilo se najmanje osam vozila, strahuje se da ima poginulih

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na autoputu „Miloš Veliki“ u Srbiji, u blizini Lučana, u smjeru prema Požegi, kada je došlo do velikog lančanog sudara u zoni tunela Munjino Brdo. Prema prvim informacijama, u nesreći je učestvovalo najmanje osam vozila, a strahuje se da ima i poginulih.

Kako je saopćeno, više osoba je povrijeđeno, a na mjesto događaja odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, saobraćajne policije i vatrogasno spasilačkih jedinica, koje rade na zbrinjavanju povrijeđenih i osiguranju mjesta nesreće.

Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda, niti o tačnom broju vozila koja su učestvovala u lančanom sudaru. Saobraćajna policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima koje su dovele do ove teške nesreće.

Prema prvim pretpostavkama, na nastanak sudara mogli su uticati smanjena vidljivost i gust saobraćaj, ali će tačni uzroci biti utvrđeni nakon završetka istrage. Saobraćaj na ovoj dionici autoputa je otežan i vozačima se savjetuje dodatni oprez.