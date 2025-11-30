Sutra povećanje penzija u komšiluku

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će od sutra, 1. decembra, penzije u Srbiji biti povećane za 12,2 posto. Naglasio je da se i ove godine povećanje isplaćuje mjesec ranije nego što je uobičajeno – u decembru umjesto u januaru – dok će penzioneri u januaru primiti već uvećane iznose.

„S predstojećim povećanjem penzija, prosječna penzija u ovoj će godini iznositi oko 437 eura, dok će prosječna penzija u 2026. godini dostići 488 eura“, rekao je Mali.

Dodao je da su penzije u Srbiji „potpuno stabilne i nikada nisu bile veće“, te da Vlada Srbije nastavlja raditi na poboljšanju kvaliteta života najstarijih građana, s ciljem da prosječna penzija do kraja 2027. godine dostigne 650 eura.

Mali je najavio i nova povećanja primanja u Srbiji. Prema njegovim riječima, plate u javnom sektoru biće povećane za 5,1 posto od 1. januara 2026. godine, dok će minimalna zarada rasti za 10,1 posto i premašiti 550 eura.