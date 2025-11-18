Institucije pozvane da ubrzaju primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u FBiH

Četiri nadležne komisije oba doma Federalnog parlamenta za oblast socijalne zaštite sutra će upriličiti tematsku sjednicu o provođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, jer je većina poslanika i delegata mišljenja da se treba ubrzati donošenje podzakonskih akata.

Potvrdila je to Feni uoči sutrašnje sjednice predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Alma Kratina navodeći da je održavanje sjednice već dobilo podršku Misije OSCE-a u BiH, te je šef Misije ambasador Richard Holtzapple izrazio zadovoljstvo što će imati priliku prisustvovati tematskoj sjednici, jer je to prilika da se raspravlja o stanju u sistemu socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na zaštitu djece i odraslih u potrebi.

U Federaciji BiH je na snazi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, koji je usvojen na sjednici Predstavničkog doma, 4. februara, i na sjednici Doma naroda, 4. marta.

Ukaz o proglašenju ovog zakona potpisala je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara 12. marta, te je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH od kada teče njegova primjena.

– Naime, provođenje Zakona trebaju osigurati sudovi, tužilaštva, policijski organi, organi starateljstva i druge institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu i specijalizirane nevladine organizacije uz obavezu zajedničkog i koordiniranog djelovanja. Zato su predstavnici ovih institucija pozvani na sutrašnju sjednicu kako bi svojim prisustvom doprinjeli da se poslanicima i delegatima, kao i čitavoj javnosti što više približi sama primjena ovog zakonskog rješenja – naglasila je Kratina.

Između ostalog, Zakonom je uređen postupak zaštite žrtava nasilja u porodici i nasilja prema ženama, pomoć žrtvama, te mjere za sprečavanje nasilja od osoba koje su činile nasilje, uloga udruženja i fondacija u sistemu zaštite i slično.

Nadležni ministri za socijalnu zaštitu potrebno je da donesu podzakonske akte, te će na primjer federalni ministar rada i socijalne politike donijeti poseban propis o minimalnim standardima.

Kako je predviđeno sigurne kuće koje budu ispunile te propisane minimalne standarde biti upisane u Centralni registar sigurnih kuća koji će voditi Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

– Upravo to očekujemo da urade nadležni federalni ministri i da imamo bolju provodivost navedenog zakona – poručila je Kratina.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Gender centra FBiH, donijela je Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH, te je Izvještaj o njenoj realizaciji usvojen na jednoj od posljednjih sjednica Vlade u kojem stoji da je u porastu iz godine u godinu broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici na području Federacije BiH.

To je još jedan znak da je nužno da se započne intenzivnija primjena Zakona koji reguliše nasilje u porodici.

Početak tematske sjednice Komisije za jednakopravnost spolova i Komisije za sigumost Predstavničkog doma, te Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Komisije za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta FBiH pod nazivom “Sistemski odgovor na nasilje u porodici i nosilje prema ženama u FBiH, uključujući i pitanja sislemskog odgovora na slučajeve nasilja prema djeci“ zakazan je u 11 sati, dok su izjave za medije predviđene uoči početka sjednice u 10.30 sati.