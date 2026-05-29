Omladinski resursni centar Tuzla organizovao je uličnu akciju u okviru kampanje “Nasilje nije rješenje”, s ciljem jačanja prevencije vršnjačkog nasilja i uključivanja šire zajednice u rješavanje ovog problema.

Akcija je održana u centru Tuzle, gdje su građani imali priliku podržati inicijativu usmjerenu na stvaranje sigurnijeg okruženja za djecu i mlade. Kampanja ukazuje na važnost pravovremene reakcije, ali i na potrebu bolje saradnje škola, roditelja, institucija i lokalne zajednice.

Vršnjačko nasilje sve je prisutniji problem, a često se prepoznaje tek onda kada posljedice već postanu ozbiljne. Iz Omladinskog resursnog centra Tuzla ističu da je njihov cilj mladima pružiti podršku i prostor da djeluju, kako za sebe, tako i za druge mlade.

“Naš osnovni zadatak je da mladima pružimo priliku da izađu iz izolacije, izađu iz patetike, izađu iz svih onih stvari koje mlade guše već ovih 20 i nešto godina, i da im pružimo priliku da urade nešto, prije svega za sebe, a onda i za druge mlade u gradu. Sve je počelo tako što smo shvatili da se nasilje u osnovnim i srednjim školama među mladima sve više i više pojačava”, rekao je Miralem Tursin