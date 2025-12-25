Inicijativa „Djevojka nije META!“ jača glas mladih protiv nasilja

Adin Jusufović
nasilje, nasilj
U zajednicama u kojima se o nasilju još uvijek govori tiho, stvaranje sigurnog prostora za otvoren razgovor pokazuje se kao ključni korak ka promjenama.

Upravo s tim ciljem u općini Hadžići realizirana je inicijativa „Djevojka nije META!“, usmjerena na osnaživanje djevojaka i mladih žena te jačanje svijesti o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja.

Kroz edukativne i interaktivne radionice, učesnice su imale priliku steći znanja o različitim oblicima nasilja, mehanizmima zaštite i institucijama kojima se mogu obratiti, ali i razgovarati o ličnim iskustvima u sigurnom i podržavajućem okruženju.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj samopouzdanja, postavljanje ličnih granica i donošenje informiranih odluka.

Nosilac inicijative Bakir Neradin ističe da je cilj bio pokazati kako nasilje nije privatna stvar i da postoji sistem podrške. Radionice su, osim znanja, doprinijele i stvaranju vršnjačke mreže podrške, čime se poruka inicijative proširila i izvan same grupe učesnica.

Važnu ulogu u kvalitetnoj realizaciji imala je i Obuka za stručne saradnike za rad s mladima Instituta za razvoj mladih KULT, koja je omogućila primjenu savremenih metoda neformalnog obrazovanja i rada s mladima.

Iskustva nakon završetka inicijative pokazuju da su učesnice postale otvorenije za razgovor o nasilju i spremnije potražiti pomoć, što potvrđuje da ovakvi programi imaju dugoročni značaj. Inicijativa „Djevojka nije META!“ još jednom je pokazala da znanje, dijalog i podrška mladima mogu biti snažan temelj za zajednicu u kojoj nasilje nema opravdanje.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Jasmin Kadić: Slučaj nasilja nad maloljetnicom u Gradačcu ne smije ostati...

Vijesti

Novi slučaj nasilja: Kćerka bh. poduzetnice Đemile Talić-Gabriel brutalno pretučena

Vijesti

Potpisan Sporazum za jačanje borbe protiv rodnog nasilja

Vijesti

Nasilje postaje sve češće, šta možemo učiniti kada ga trpimo ili...

Vijesti

Institucije pozvane da ubrzaju primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u...

BiH

Istraživanje otkriva: Više od 90% zdravstvenih radnika u BiH doživjelo nasilje...

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Policija u Tuzlanskom kantonu zaplijenila 14,5 kilograma droge

Tuzla i TK

Tuzla priprema bogat program za najmlađe tokom Dječije Nove godine

Tuzla i TK

Božićno obilježavanje na Trgu slobode odgođeno zbog lošeg vremena

Istaknuto

Forto: Naredne godine fokusiramo se na brži internet i 5G mrežu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]