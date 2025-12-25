Inicijativa „Djevojka nije META!“ jača glas mladih protiv nasilja

U zajednicama u kojima se o nasilju još uvijek govori tiho, stvaranje sigurnog prostora za otvoren razgovor pokazuje se kao ključni korak ka promjenama.

Upravo s tim ciljem u općini Hadžići realizirana je inicijativa „Djevojka nije META!“, usmjerena na osnaživanje djevojaka i mladih žena te jačanje svijesti o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja.

Kroz edukativne i interaktivne radionice, učesnice su imale priliku steći znanja o različitim oblicima nasilja, mehanizmima zaštite i institucijama kojima se mogu obratiti, ali i razgovarati o ličnim iskustvima u sigurnom i podržavajućem okruženju.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj samopouzdanja, postavljanje ličnih granica i donošenje informiranih odluka.

Nosilac inicijative Bakir Neradin ističe da je cilj bio pokazati kako nasilje nije privatna stvar i da postoji sistem podrške. Radionice su, osim znanja, doprinijele i stvaranju vršnjačke mreže podrške, čime se poruka inicijative proširila i izvan same grupe učesnica.

Važnu ulogu u kvalitetnoj realizaciji imala je i Obuka za stručne saradnike za rad s mladima Instituta za razvoj mladih KULT, koja je omogućila primjenu savremenih metoda neformalnog obrazovanja i rada s mladima.

Iskustva nakon završetka inicijative pokazuju da su učesnice postale otvorenije za razgovor o nasilju i spremnije potražiti pomoć, što potvrđuje da ovakvi programi imaju dugoročni značaj. Inicijativa „Djevojka nije META!“ još jednom je pokazala da znanje, dijalog i podrška mladima mogu biti snažan temelj za zajednicu u kojoj nasilje nema opravdanje.