Potpisan Sporazum za jačanje borbe protiv rodnog nasilja

U Sarajevu je danas Potpisan sporazum o realizaciji projekta „Institucionalno jačanje za rezultate u rodnoj ravnopravnosti (Gear-up for Gender Equality Results)“, koji implementira Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa Gender centrom Federacije BiH i Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.

Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, direktorica Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske Maja Vekić i direktor Gender centra Federacije BiH Samir Numanović. Projekat se provodi u saradnji sa UN Women BiH, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Cilj projekta jeste jačanje kapaciteta institucija za ravnopravnost spolova, pravosudnih tijela i drugih relevantnih aktera, kroz unapređenje implementacije rodne perspektive u procese rada, jačanje mehanizama koordinacije, razvoj usluga usmjerenih na preživjele žrtve nasilja, te povećanje javne svijesti o nužnosti eliminacije nasilja nad ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini. Projekat predstavlja važan korak u osiguravanju funkcionalnijih, efikasnijih i osjetljivijih institucija koje će biti u stanju pružiti adekvatnu podršku i zaštitu svim građankama i građanima.

Hurtić je istakao da potpisani sporazum potvrđuje opredijeljenost Bosne i Hercegovine da jača mehanizme zaštite ljudskih prava: „Ovaj projekat je važna podrška institucijama u njihovim naporima da osiguraju efikasne mehanizme zaštite i promoviranja rodne ravnopravnosti. Nasilje nad ženama i djevojčicama mora biti prepoznato kao društveni problem koji se rješava zajedničkim djelovanjem. Današnjim potpisivanjem sporazuma šaljemo jasnu poruku da je država spremna jačati svoje kapacitete i preuzeti odgovornost za stvaranje sigurnijeg okruženja za sve.“

Direktorica Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, Maja Vekić, naglasila je važnost snažne saradnje institucija.

– Ravnopravnost polova nije samo zakonska obaveza, već i temelj pravednog društva. Ovaj projekat omogućava unapređenje našeg rada kroz zajedničke aktivnosti i razmjenu dobrih praksi. Zajedno možemo postići konkretne i održive rezultate – rekla je.

Direktor Gender centra Federacije BiH Samir Numanović istakao je da projekat predstavlja ključnu podršku u podizanju kvaliteta rada institucija.

– Institucije moraju imati kapacitete da efikasno odgovore na potrebe građana, posebno kada je riječ o zaštiti žrtava nasilja. Ovaj projekat nam daje prostor da unaprijedimo sistem, standarde usluga i saradnju među institucijama – istakao je Numanović.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, zajedno sa partnerskim institucijama, nastavlja raditi na jačanju sistema zaštite, promociji ravnopravnosti spolova i stvaranju sigurnijeg društvenog okruženja za žene i djevojčice u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Kabineta ministra Hurtića.