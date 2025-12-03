Novi slučaj nasilja: Kćerka bh. poduzetnice Đemile Talić-Gabriel brutalno pretučena

Arnela Šiljković - Bojić

Novi slučaj brutalnog nasilja nad ženom potresao je javnost u Bosni i Hercegovini, nakon što je Đemila Talić-Gabriel, poduzetnica, humanitarka i bivša počasna konzulica BiH u Australiji, objavila potresne detalje napada na svoju kćerku. Prema njenim navodima, mlada žena je pretrpjela teške povrede nakon što ju je bivši dečko fizički napao proteklog vikenda.

Talić-Gabriel je na društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima se jasno vide modrice i tragovi nasilja, uz poruku da je napad uslijedio nakon što je njena kćerka odbila obnoviti vezu. U objavi je istakla da su prikazane samo neke od povreda te dodala kako je slučaj mogao imati i tragičan ishod.

U emotivnoj poruci osvrnula se i na niz ranijih femicida koji su potresli Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući da je njena kćerka mogla postati još jedan statistički broj. Posebno je kritikovala reakciju policijskih službenika iz Policijske stanice Centar Sarajevo, tvrdeći da su ostavili žrtvu samu sa nasilnikom uprkos upozorenjima komšije koji je prijavio incident.

Talić-Gabriel navodi da je njena kćerka bila izložena višesatnom premlaćivanju, te da se nada kako će ovaj slučaj potaknuti nadležne institucije da preispitaju postupanje u situacijama nasilja u porodici i partnerskim odnosima, ali i ojačaju sistem zaštite žrtava.

