Probiotici sve popularniji, ali stručnjaci upozoravaju: Ne mogu zamijeniti kvalitetnu ishranu

Probiotici se koriste sve češće, ali stručnjaci upozoravaju da kapsule i drugi dodaci prehrani ne mogu biti zamjena za raznovrsnu i kvalitetnu ishranu koja prirodno podržava zdravlje crijevnog mikrobioma.

U istraživanju objavljenom u medicinskom časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology navodi se da je upotreba probiotičkih dodataka u Sjedinjenim Američkim Državama između 2009. i 2023. godine porasla za gotovo 300 posto.

Istraživači su analizirali podatke američkog Nacionalnog istraživanja o zdravlju i prehrani, koje je obuhvatilo više od 60.000 osoba.

Uprkos velikom rastu popularnosti probiotika, unos vlakana među ispitanicima nije se značajnije povećao, dok je konzumacija hrane koja doprinosi zdravlju crijevnog mikrobioma zabilježila tek blagi rast.

Dok je 2009. godine probiotičke dodatke koristilo manje od dva posto osoba starijih od 20 godina, do 2023. njihov udio porastao je na gotovo sedam posto. Još veći rast zabilježen je među mlađom populacijom.

Profesorica Kira Newman sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Michiganu navodi da rezultati pokazuju kako sve više ljudi vodi računa o zdravlju crijeva, ali pritom uglavnom ne mijenja svoje prehrambene navike.

Stručnjaci podsjećaju da brojne vrste voća, povrća, mahunarki i cjelovitih žitarica prirodno doprinose raznovrsnosti korisnih mikroorganizama u crijevima.

Probiotički dodaci, s druge strane, uglavnom sadrže ograničen broj bakterijskih sojeva i ne mogu ponuditi istu raznolikost koju organizam dobija pravilnom ishranom.

Newman je taj odnos slikovito opisala poređenjem sa dugom, navodeći da je oslanjanje samo na probiotičke dodatke slično izboru samo jedne boje iz cijelog spektra.

Stručnjaci zato naglašavaju da probiotici mogu imati svoju ulogu u određenim situacijama, ali da temelj zdravog crijevnog mikrobioma i dalje treba biti raznovrsna ishrana bogata vlaknima.