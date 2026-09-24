Elektoprivreda BiH i Universal Energetics potpisali Memorandum o razumijevanju

Jasmina Ibrahimović

Dr.sci Sanel Buljubašić, generalni direktor Elektroprivrede BiH i Andrew Brown, direktor kompanije Universal Energetics inc. New Mexico potpisali su u prisustvu John Ginkela, otpravnika poslova Američke ambasade u BiH Memorandum o razumijevanju na polju energetske tranzicije i novih izvora energije.

Kompanija Universal Energetics inc. (Roswell, New Mexico) u suradnji s Državnim uredom New Mexico, za Ministarstvo trgovine Sjedinjenih američkih država, organizovali su prvu trgovinsku misiju iz SAD koju sačinjava sedam kompanija i vodeći tehnički univerzitet New Mexico Tech.

Svrha ove misije je sagledavanje i upoznavanje s mogućnostima suradnje između BiH i New Mexico.

S tim ciljem, predstavnici misije su potpisali su Memorandum sa Elektroprivredom BiH, koji postavlja temelje buduće suradnje u otkrivanju, razvoju i implementaciji novih energetskih rješenja ali i mogućnosti razmjene dobrih iskustava iz procesa energetske tranzicije Savezne države New Mexico, koja se suočavala sa sličnim izazovima kao i Bosna i Hercegovina.

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