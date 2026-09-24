Na Univerzitetu FINRA otvoren 14. međunarodni „Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije (AI) u biznisu“

Danas je na Univerzitetu FINRA u Tuzli svečano otvoren 14. Međunarodni simpozij na temu: „DIGITALIZACIJA I PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI) U BIZNISU“.

Organizator Simpozija je edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Univerzitetom FINRA Tuzla.

Riječ je o jednom od najvećih i najprestižnijih stručnih skupova iz oblasti finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini u 2026. godini. Na Simpoziju učestvuju predavači iz zemalja EU, regije i Bosne i Hercegovine. Prijavljeno je 59 radova iz oblasti digitalne transformacije, digitalizacije poslovnih procesa, primjene vještačke inteligencije, finansija, računovodstva, revizije, poreza, menadžmenta, informacionih tehnologija, javnog sektora i drugih oblasti.

Poseban fokus ovogodišnjeg Simpozija stavljen je na digitalizaciju poslovnih procesa i primjenu vještačke inteligencije kao ključne pravce savremenog poslovanja i ekonomskog napretka. U vremenu ubrzanih tehnoloških promjena i globalnih izazova, ove teme nisu samo aktuelne, već i presudne za oblikovanje konkurentne i otporne privrede, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Simpozij time postaje važna platforma za povezivanje nauke i prakse, razmjenu inovacija i podsticanje saradnje među stručnjacima, institucijama i privrednim subjektima.

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili prof. dr. sc. Ismet Kalić, direktor FINconsulta, prof. dr. sc. Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla, ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković, ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić, ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić i gradonačelnik Tuzle prof. dr. sc. Zijad Lugavić. Prisutne je pozdravio i prof. dr. sc. Džafer Alibegović s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je bio i moderator prvog dana Simpozija.

Tokom obraćanja istaknuto je da je ovaj Simpozij od izuzetnog značaja za grad Tuzlu, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu, jer će ponuditi odgovore i smjernice za izazove koje digitalizacija i primjena vještačke inteligencije donose savremenom poslovanju.

Simpozij traje tri dana, od 24. do 26. septembra 2026. godine, na Univerzitetu FINRA Tuzla. Tokom prvog dana održana su dva bloka prezentacija radova i panel diskusija, na kojima se govorilo o primjeni AI alata u finansijskoj analizi, digitalizaciji finansijskih odluka, vještačkoj inteligenciji u reviziji i drugim temama iz programa Simpozija.

Drugog dana Simpozija, nakon prezentacija radova u dvije sesije, bit će upriličena promocija knjige „Savremeno planiranje i analiza poslovanja“, u izdavaštvu Univerziteta FINRA Tuzla autora prof. dr. sc. Adil Kurtić, prof. dr. sc. Ismet Kalić i mr. sc. Nermina Ćatić.

Simpozij je okupio računovođe, revizore, finansijske menadžere, direktore, vlasnike preduzeća, IT stručnjake, interne revizore, procjenitelje, zaposlenike u privatnom i javnom sektoru na knjigovodstveno-računovodstvenim, finansijskim i menadžerskim poslovima, predstavnike akademske zajednice, te studente i nastavnike Univerziteta FINRA Tuzla.