Helez potpisao raskid ugovora za dvojicu pripadnika OSBiH zbog veličanja Ratka Mladića

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez saopćio je da je potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH zbog aktivnosti kojima su, prema njegovim navodima, veličali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Helez je prije nekoliko dana najavio da će dvojici pripadnika OSBiH biti raskinuti ugovori ukoliko se nakon provedenih procedura utvrdi njihova odgovornost. Ranije je potvrđeno da se radi o pripadnicima koji su nedavno primljeni u službu i nalazili su se na obuci.

„Upravo sam potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića“, saopćio je Helez.

Prema njegovim riječima, ostali prijavljeni slučajevi proslijeđeni su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dok će status tih pripadnika OSBiH biti rješavan nakon odluka nadležnih pravosudnih institucija i u skladu sa zakonom.

Helez je ranije potpisao prijave protiv ukupno 37 pripadnika Oružanih snaga BiH zbog aktivnosti koje je označio kao veličanje i glorifikovanje Ratka Mladića. Od tog broja deset prijava kvalifikovano je kao krivično i, zajedno s prikupljenim dokazima, dostavljeno Tužilaštvu BiH.

Ministar je poručio da u Oružanim snagama BiH neće biti tolerisano veličanje osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine, te da ova institucija, kako je naveo, mora štititi sve građane BiH, mir, sigurnost, suverenitet i teritorijalni integritet države.

Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.