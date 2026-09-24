Djeca džeparila i donosila hiljade eura dnevno, vođa uhapšen

Roberto Hamidović, za kojeg francuski i britanski mediji navode da je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, osuđen je u Parizu na osam godina zatvora zbog trgovine ljudima i vođenja kriminalne mreže koja je djecu i mlade žene koristila za džeparenje na najprometnijim turističkim lokacijama.

Prema pisanju Guardiana i Le Mondea, mreža je djelovala u pariškom metrou, Disneylandu Paris i na aerodromu Charles de Gaulle, gdje su maloljetnici svakodnevno krali novac i druge vrijednosti od turista.

Francuski istražitelji procijenili su da su grupe mladih džeparoša kriminalnoj mreži u pojedinim periodima donosile i oko 25.000 eura dnevno.

Među djecom koja su bila uključena u krađe, prema navodima iznesenim tokom sudskog postupka, bilo je i djevojčica starih svega deset godina.

Grupe od šest do devet maloljetnika raspoređivane su na lokacije sa velikim brojem turista. U Disneylandu su koristili gužve tokom večernjih parada, dok su kod bankomata posmatrali korisnike kako unose PIN, nakon čega bi ih okružili i uzimali novac, novčanike i druge vrijedne predmete.

Slične metode primjenjivane su u pariškom metrou i na aerodromu Charles de Gaulle.

Prema navodima tužilaštva, djeca koja nisu donosila očekivane iznose novca bila su izložena nasilju. Tokom postupka iznesene su tvrdnje o premlaćivanju, nanošenju opekotina i seksualnom zlostavljanju.

Istovremeno, istražitelji tvrde da su odrasli članovi porodice živjeli luksuzno, boravili u skupim hotelima, posjećivali restorane i kasina te kupovali dizajnersku odjeću i automobile, dok su maloljetnici koji su za njih krali boravili u jeftinim hotelima i neuslovnim objektima.

Pred francuskim sudom našlo se sedam članova porodice Hamidović, četiri muškarca i tri žene. Teretili su ih za trgovinu ljudima, organizovane krađe, korupciju maloljetnika, pranje novca i kriminalno udruživanje.

Svi optuženi negirali su navode tužilaštva.

Roberto Hamidović osuđen je na osam godina zatvora i novčanu kaznu od 500.000 eura, dok su ostali članovi porodice dobili zatvorske kazne u trajanju od pet do sedam godina, uz novčane kazne.

Nakon izdržavanja kazni trebali bi biti protjerani iz Francuske i dobiti zabranu ponovnog ulaska u zemlju.

Francuska policija godinama je pratila aktivnosti ove porodice. Prema pisanju Guardiana i Le Mondea, Roberto Hamidović preuzeo je vodeću ulogu nakon što je njegov stric Fehim Hamidović 2013. godine osuđen na sedam godina zatvora zbog sličnih krivičnih djela.

Hamidović je tokom suđenja tvrdio da se bavi trgovinom polovnim automobilima i da mjesečno zarađuje nekoliko hiljada eura.

Istražitelji su, međutim, procijenili da su on i njegova supruga raspolagali imovinom vrijednom oko dva miliona eura, uključujući nekretnine i drugu imovinu izvan Francuske. Dio godine, prema navodima medija, provodili su u Puli.

Važnu ulogu u mreži, prema istrazi, imao je i Roberto Hamidović Junior, koji je nadzirao mlade džeparoše, organizovao njihov prijevoz i određivao na kojim lokacijama će djelovati.

Tužiteljica Alice Guillet slučaj je opisala kao krug nasilja i iskorištavanja u kojem su pojedini optuženi i sami kao djeca bili prisiljavani na krađe, a kasnije su na isti način iskorištavali novu generaciju maloljetnika.

Prema navodima tužilaštva, djeci je naređivano i da policiji govore da imaju 12 godina kako bi se predstavili kao mlađi od dobi krivične odgovornosti.

Advokatica Roberta Hamidovića Emperatriz Aguirre nakon presude ocijenila je da su izrečene kazne prestroge te je tvrdila da nije bilo dovoljno materijalnih dokaza za krivično djelo trgovine ljudima.

Sud je, ipak, Hamidovića osudio na maksimalnu kaznu od osam godina zatvora, dok je postupak otkrio razmjere mreže u kojoj su, prema nalazima francuskih istražitelja, maloljetnici godinama korišteni za pribavljanje novca kriminalnoj grupi.