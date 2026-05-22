Otvorena dvodnevna Međunarodna konferencija “Fokus AI FINRA 2026” na Univerzitetu FINRA Tuzla

Na Univerzitetu FINRA Tuzla otvorena je dvodnevna 2. Međunarodna naučno-stručna konferencija „FOKUS AI FINRA 2026.“. Ovaj jedinstveni i prestižni naučno-stručni skup okupio je istaknute domaće i međunarodne stručnjake, i istraživače iz oblasti sajber sigurnosti, digitalne forenzike i primjene naprednih tehnologija u zaštiti podataka i društva.

Konferenciju su otvorili prof. dr. Ismet Kalić, predsjednik Uprave Univerziteta FINRA Tuzla, koji je istakao važnost ove Konferencije za podršku razvoju studijskog programa dodiplomskog studija Računarstvo i Informatika sa usmjerenjima Softversko inženjerstvo i Web dizajn i multimedija, te magistarskog studijskog programa Data science i Cyber security i doktorskog studijskog programa IT i Artificial intelligence koji su u procesu licenciranja i planiraju se realizovati u narednoj akademskoj 2026./2027. godini. Riječi dobrodošlice je uputio prof. dr. Hadžib Salkić, predsjednik međunarodnog Programskog odbora Konferencije, koji je istakao da se radi o međunarodnom skupu koji je jedinstven u regionu.

Prisutne su pozdravili predstavnici međunarodnih partnerskih institucija, akademik prof.dr. Nedžad Korajlić, CEPS Kiseljak, Donata Strbat, ekspert iz oblasti cyber bullyinga, Hrvatska, te Petar Šagota, ekspert iz oblasti informacione bezbjednosti, Hrvatska. Skup je pozdravila gospođa Alma Halilović, pomoćnik Gradonačelnika Grada Tuzle.

Na konferenciji je prijavljeno 97 naučnih i stručnih radova, od više 250 autora i koautora iz nekoliko zemalja: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, USA, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina.

U okviru današnjeg programa, učesnici su prezentovali više od 20 naučnih i stručnih radova. Prijavljeni radovi su iz 6 glavnih oblasti :Vještačka inteligencija, Digitalne forenzičke metode, Upravljanje rizicima, Javna sigurnost, Obrazovanje i edukacija, te Etički i pravni aspekti.

Pored prezentacija radova, prvog dana konferencije održana je panel diskusija “Lažne dojav