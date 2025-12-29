Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u 2025. godini organizovao je više od 300 kulturnih događaja i ugostio preko 83 hiljade posjetilaca. Na godišnjoj konferenciji za medije predstavljeni su i planovi za 2026. godinu, među kojima su novi pozorišni projekti i rekonstrukcija objekta.

BKC TK organizovao više od 300 događaja: Novi projekti u 2026.

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona godinu završava s rekordnim brojem posjetilaca i programa, u čijoj je realizaciji učestvovalo više od 70 partnerskih institucija i pojedinaca. Resorno ministarstvo u 2025. godini za kulturu je izdvojilo 400 hiljada maraka, dok je za narednu godinu najavljeno povećanje budžeta.

„Sama činjenica da smo imali preko 300 manifestacija koje su bile u organizaciji BKC i sama činjenica da je kroz BKC prošlo više od 83.000 ljudi tokom 2025. godine govori da smo mi zaista učinili jednu veliku stvar, da smo mi zaista učinili da kultura na području Tuzle i Tuzlanskog kantona i aktivnosti Bosanskog kulturnog centra budu vidljive“, kazao je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Direktor ove ustanove kulture istakao je da postignuti rezultati ne bi bili mogući bez podrške Vlade Tuzlanskog kantona i partnerskih institucija, ali i bez zaposlenika koji održavaju objekat star više od sedam decenija.

„Želim da se zahvalim svima, broj događaja unutar BKC-a i broj sudionika koji su došli ovdje na različite događaje unutar BKC-a, sve to ne bismo mogli uraditi da nismo imali dobar i kvalitetan tim ljudi unutar BKC-a koji mogu sve ove aktivnosti servisirati jer znamo dakle da se radi o objektu koji je rađen 1954. godine i objektivo sve to treba održavati u funkcionalnom smisu da funkcioniše besprijekorno“, rekao je Sead Muminović, direktor JU BKC TK.

Posebna pažnja u 2026. godini bit će posvećena novim projektima. Najavljen je multimedijalni pozorišni projekat Tuzlanskog kantona, a prva predstava nosi naziv „Rode“.

„Predstava Rode nastaje kao dio našeg projekta Pozorišta mladih Tuzle koji se zove Katarza za budućnost, a dio je jednog šireg projekta koji se zove Podrška i izgradnja povjerenja na Zapadnom Balkanu. Taj projekat finansira Evropska unija, provodi UNDP u BiH. Puno različitih aktivnosti ima taj projekat, ali evo jedna od tih aktivnosti jeste produkcija pozorišnje predstave, ja bih rekao u jednoj multimedijalnoj formi i ona se simbolički zove Rode“, pojašnjava Adnan Mujkić, predsjednik i umjetnički rukovodilac Pozorišta mladih Tuzle.

Predstava će biti besplatno izvođena za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke, a paralelno će biti objavljena i prva procesna monografija u BiH o uticaju pozorišta na znanje mladih o savremenoj historiji. Najavljena je i velika promjena dugogodišnje manifestacije Bijenale minijature, koja će od 2026. godine prerasti u Otvoreni festival minijature, s novim umjetničkim formama poput videa, zvuka i teksta.

„I mislimo da ćemo na taj način moći obogatiti, dati jedan bogatiji sadržaj, otvoriti mogućnost da i drugi brendovi, drugi umjetnici, normalno uz povezivanje sa regionom, sa značajnim galerijama, napravimo nešto što bijenale zaslužuju“, kazao je Hari Ejubović, rukovodilac galerijsko-scenskih poslova u JU BKC TK.

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona tako u novu godinu ulazi s ambicioznim planovima, fokusom na mlade, savremene umjetničke forme i unapređenje infrastrukture, s ciljem da i dalje ostane centralno mjesto kulturnog života ovog dijela Bosne i Hercegovine.