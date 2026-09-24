Raspisan konkurs za stipendije posebno nadarenim osnovcima u TK

Adin Jusufović
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Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području TK za školsku 2026/2027. godinu.

Konkurs je objavljen 24. septembra, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Pravo prijave imaju učenici koji ispunjavaju uslove utvrđene Odlukom o kriterijima, postupku i načinu isplate stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola.

Uz konkurs su objavljeni i odluka kojom su definisani uslovi i kriteriji za dodjelu stipendija, kao i prijavni obrazac koji kandidati trebaju popuniti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti preporučenom poštom ili lično u Centralnu pisarnicu kantonalnih organa uprave, u ulici Fra Grge Martića broj 8 u Tuzli.

Na koverti je potrebno naznačiti: „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona“.

Detalji o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu bodovanja dostupni su u tekstu konkursa objavljenom na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

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