Presuda Osmanu Mehmedagiću zakazana za 19. oktobar

Prvostepena presuda bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, kojem se sudi zbog obavljanja funkcije bez propisane visoke stručne spreme, bit će izrečena 19. oktobra.

Tužilaštvo BiH zatražilo je kaznu blizu zakonskog maksimuma, dok Odbrana smatra da optužnica i izvedeni dokazi ne potvrđuju krivicu te traži oslobađajuću presudu.

Mehmedagić je optužen da je od 2019. do februara 2023. godine, kada ga je Vijeće ministara BiH razriješilo dužnosti, ostao na čelu OSA-e iako, prema tvrdnjama Tužilaštva, nije imao propisanu visoku stručnu spremu.

Tužiteljica Sanja Ljuboje Romić u završnoj riječi navela je da je optužnica dokazana iskazima 28 svjedoka, nalazima četiri vještaka i materijalnom dokumentacijom.

Tužilaštvo tvrdi da je Mehmedagić znao da mu je poništena diploma Fakulteta za poslovne studije u Banjoj Luci, ali da je uprkos tome nastavio obavljati funkciju direktora OSA-e.

Prema stavu Tužilaštva, nakon saznanja o poništenju diplome morao je postupiti u skladu s tom odlukom, posebno imajući u vidu funkciju koju je obavljao.

Tužiteljica je govorila i o odluci kojom su personalni dosjei zaposlenih u OSA-i, uključujući Mehmedagićev, bili označeni stepenom tajnosti „povjerljivo“. Tužilaštvo smatra da takva odluka nije bila donesena zbog potreba Agencije, nego u ličnom interesu optuženog, što Odbrana osporava.

Tokom postupka razmatrane su i dvije druge diplome koje je Mehmedagić ranije dostavio Zajedničkoj komisiji Parlamentarne skupštine BiH za nadzor nad radom OSA-e, diploma o stepenu obrazovanja sa Pravnog fakulteta u Sarajevu i diploma Američkog univerziteta u Tuzli.

Tužilaštvo tvrdi da Mehmedagić na Američkom univerzitetu nije studirao niti stekao navedeno zvanje, dok je tokom postupka osporavana i evidencija koja se odnosila na njegovo navodno studiranje.

Prema završnoj riječi Tužilaštva, Mehmedagić je obavljanjem funkcije ostvario oko 293.000 KM kroz plate i druge naknade. Tužilaštvo je taj iznos navelo kao korist ostvarenu tokom perioda obuhvaćenog optužnicom i zatražilo kaznu blizu zakonskog maksimuma.

Odbrana je, s druge strane, zatražila oslobađajuću presudu, osporavajući pravnu osnovu optužnice, način pribavljanja pojedinih dokaza, kao i tvrdnju da je nastala šteta po budžet Bosne i Hercegovine.

Advokatica Senka Nožica ukazala je na to da Mehmedagić nije mogao sam sebe razriješiti sa funkcije direktora OSA-e, jer je odluka o njegovom imenovanju i razrješenju bila u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

Branilac Nermin Mulalić osporavao je i tvrdnje Tužilaštva koje se odnose na status Mehmedagićeve diplome, navodeći da postoji odluka Okružnog suda u Banjoj Luci kojom je poništen akt inspektorata o poništenju diplome. Odbrana smatra da Sud BiH prilikom donošenja odluke treba uzeti u obzir sve sudske odluke u ovom pitanju.

Odbrana je negirala i tvrdnje da je označavanjem personalnih dosjea povjerljivim Mehmedagić pokušao prikriti podatke o svom obrazovanju, uz obrazloženje da su dokumentima mogli pristupiti nadležni državni organi.

Osporen je i iznos od oko 293.000 KM koji Tužilaštvo navodi kao ostvarenu korist. Odbrana smatra da nije dokazano da je državi pričinjena finansijska šteta, kao ni da postoji direktna veza između postupanja Mehmedagića i posljedica navedenih u optužnici.

Nakon završnih riječi obje strane, Sud Bosne i Hercegovine zakazao je izricanje prvostepene presude za 19. oktobar.