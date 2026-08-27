Suđenje Osmanu Mehmedagiću: Tužilaštvo uložilo nove dokaze

Na suđenju bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću za zloupotrebu položaja, Tužilaštvo BiH je nastavilo sa ulaganjem dodatnih materijalnih dokaza.

Tužiteljica Sanja Ljuboje Romić uložila je dokaz o procesnim jedinicama koji se odnosi na oduzete predmete, te je uložila i personalni dosje optuženog Mehmedagića. Objasnila je da se personalni dosje sastoji od deset stranica, u kojem se nalaze svi podaci o školovanju i dodatnim edukacijama.

“Nema sporne diplome Američkog univerziteta iako se trebala tu nalaziti”, kazala je tužiteljica.

Odbrana nije imala primjedbi na dodatne dokaze, o kojima će se, kako je rekao advokat Nermin Mulalić, izjasniti u završnoj riječi.

Mehmedagića optužnica tereti da je bez propisane visoke stručne spreme obavljao dužnost direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) od 2019., kada je poništena njegova diploma Fakulteta za poslovne studije u Banjoj Luci, do 2023. godine, kada je razriješen dužnosti. Optužen je da je zloupotrijebio položaj da ostane na funkciji za koju nije ispunjavao uslove.

Iznošenje završnih riječi je planirano za 24. septembar.