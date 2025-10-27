U srijedu 29. oktobra, pred Sudom Bosne i Hercegovine, zakazno je ročište za izjašnjenje o krivnji suspendovanom predsjedniku tog suda Ranku Debevcu, bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću i uposleniku Suda Milisavu Pijuku, koji se terete za više krivičnih djela. Na teret im se stavljaju razna krivična djela

Debevec je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te zbog lažnog predstavljanja i kršenja Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Mehmedagić se tereti za kritvotvorenje službene isprave, kao i za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok je Pijuk, s Debevcom, obuhvaćen tačkom optužnice koja ih tereti za lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, a ročište na kojem je planirano da se izjasne o krivnji zakazano je za 29. oktobar.

Dan poslije, 30. oktobra, zakazano je izricanje presude Ramizu Durakoviću, optuženom za zločin protiv civilnog stanovništva na području Čajniča 1993. godine.

Duraković se tereti, u svojstvu komandanta 43. drinske brigade Armije BiH, da nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici brigade 14. februara 1993. napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Prema navodima izmijenjene optužnice, u Šapićima je ubijen jedan civil srpske nacionalnosti te zapaljene dvije kuće.

U petak, 31. oktobra, Tužilaštvo će iznijeti završnu riječ na suđenju Bori Ivanoviću, optuženom za zločine u Foči, javlja BIRN BiH.

Ivanović je optužen da je, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske, počinio zločin protiv čovječnosti u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo u Foči, a na teret mu je stavljeno da je 1992. u više navrata silovao ženu bošnjačke nacionalnosti.